Budeme jednat i s SPD a Trikolorou, ale koalice to nebude, potvrdil hejtman Libereckého kraje Půta

Liberecký kraj je jeden ze tří, ve kterém volby nevyhrálo hnutí ANO. Největší podporu v něm s 34,8 procenty získali Starostové pro Liberecký kraj. Stávající hejtman a vítěz voleb Martin Půta ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus potvrdil, že bude svůj post obhajovat. „Nebylo by ode mě rozumné a vůči voličům odpovědné, kdybych z toho teď utekl," zdůvodnil.

Vypadá to, že jste o skoro přesně dvě procenta předstihli hnutí ANO a jako v jednom z mála krajů jste dokázali narušit dominanci tohoto hnutí. Byly to letos velké nervy?

Bylo to významně víc napínavé než před čtyřmi lety a myslím, že to trochu odpovídá celkovému obrazu letošních krajských voleb.

Co myslíte, že rozhodlo o vašem těsném vítězství?

Věřím, že rozhodlo to, že k volbám nakonec přišla velká část lidí, kteří dobře rozumí tomu, že v krajských volbách se nerozhoduje o tom, kdo bude premiér, ani o celostátních tématech. Ale rozhoduje se v nich o krajských tématech, o tom, jak vypadají krajské silnice, školy a věci, které se týkají lidí, kteří žijí v regionu.

Možná to nervy ještě trochu budou, pokud dobře rozumím tomu, co říká Kateřina Konečná. Koalice Stačilo! požádá o přepočet hlasů kvůli výsledkům právě v Libereckém kraji. Stačilo! tam získalo 4,99 procenta hlasů. Bude to tedy ještě drama?

Žijeme v právním státě a i komunisté mají právo požádat o přepočítání hlasů. Nemám žádnou indicii o tom, že by volby byly nespravedlivé. Budu respektovat výsledek přezkumu, ke kterému nejspíš dojde.

Skládání koalice

Jak to teď na kraji vypadá se skládáním koalice?

Budeme jednat se všemi třemi dalšími subjekty, které se dostaly do krajského zastupitelstva. Pevně věřím, že to nebudou čtyři subjekty, ale tři subjekty. A chceme vytvořit koalici, která bude fungovat celé čtyři roky.

Když se člověk podívá na krajské volební programy, na krajská volební témata, tak myslím, že se v nich v drtivé většině shodujeme. Je důležité udělat takový tým, který posune kraj dopředu, který bude zlepšovat život pro lidi v našem kraji k lepšímu.

Jinými slovy, neměl byste problém uzavřít koalici s SPD a Trikolorou?

Ne, my budeme jednat se všemi subjekty. Nemyslím si, že jsme připraveni udělat koalici s SPD a Trikolorou, ale je potřeba respektovat to, že budou součástí krajského zastupitelstva, že budou mít krajské zastupitele. Budeme se k nim chovat stejně jako v minulých čtyřech letech.

Dělám to obecně celých dvanáct let s respektem k opozici, s respektem k výsledku voleb, s respektem k tomu, že o volbách v této zemi naštěstí rozhodují voliči.

Vaše vizitka tedy zůstává, nemusíte si nic změnit, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Platí to i pro příští roky?

To nevím, protože o tom, kdo je hejtmanem v našem politickém systému rozhoduje zvolené zastupitelstvo. Bude nás to čekat někdy v příštím měsíci. Uvidíme, jak bude dlouho přezkum avizovaný komunisty trvat. Pak bude ustavující zastupitelstvo a teprve zastupitelé ze svých řad zvolí hejtmana.

O post hejtmana se budu ucházet, kandidoval jsem na něj ve volbách, dostal jsem nejvíc preferenčních hlasů v kraji a nebylo by ode mě rozumné a vůči voličům odpovědné, kdybych z toho teď utekl.