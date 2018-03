Nemám důvod vzdát se čínského poradce, počkám na vyšetřování, prohlásil Zeman

Dokud jeho čínský poradce Jie Ťien-ming nebude v Číně z něčeho reálně obviněn nebo odsouzen, prezident Miloš Zeman se ho nevzdá. Počká na průběh vyšetřování. V čele firmy CEFC podle něj Jie Ťien-ming odvedl hodně práce, která se projevila i v České republice. Zeman to v úterý řekl v rozhovoru serveru Blesk.cz. Praha 17:50 27. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman na snímku z ledna 2017 | Zdroj: ČTK

Prezident dodal, že dostal dopis od čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, ve kterém ho čínský protějšek ujistil, že má zájem na ekonomickém rozvoji obou zemí.

„Dokud můj čínský poradce nebude z ničeho reálně obviněn, a případně odsouzen, tak nemám samozřejmě důvod, abych se ho vzdával,“ řekl Zeman. Dodal, že buď bude propuštěn, nebo odsouzen. „Počkám, kam bude vyšetřování probíhat,“ uvedl prezident. Pokud bude odsouzen, odvolá ho.

Tři, čtyři setkání

Zeman řekl, že se s Jie Ťien-mingem setkal asi třikrát nebo čtyřikrát při přátelských schůzkách. Na otázku, čím ho oslnil, že se ho rozhodl zařadit do sboru poradců, Zeman odpověděl, že ho neoslnil, ale že k němu měl lidské sympatie.

„Protože má po operaci jenom polovinu žaludku. To je samozřejmě lidsky nepříjemné a z toho ty sympatie tak trochu vyplývají,“ řekl prezident. Jako další důvod označil, že Jie Ťien-ming byl šéfem společnosti, která měla v ČR zájem o významné investice.

Zeman také řekl, že nedávno dostal dopis od čínského prezidenta, ve kterém ho ujistil, že má zájem na rozvoji ekonomické spolupráce mezi ČR a Čínou. V souvislosti se CEFC Zeman připomněl příchod čínské státní firmy CITIC do evropské pobočky CEFC. Ta měla v plánu širší vstup do J&T, žádost byla ale nedávno stažena. Podle Zemana má být CITIC „rozmrazovačem“ tohoto záměru.

Jako důvod, proč čínské investice nedosáhly té výše, kterou v minulosti sliboval, Zeman uvedl omezení čínských zahraničních investic a snížení růstu čínské ekonomiky.

Nevěřím, že se Novičok skladoval v Česku

Prezident se v rozhovoru vyjádřil také k ruskému podezření o výrobě nebo skladování plynu Novičok v Česku jeho úkolu pro Bezpečnostní informační službu (BIS), který zadal v pondělí.

Zeman řekl, že takovým obviněním nevěří, bude ale podle něj lepší, když bude mít ujištění, že tomu tak není. Šéf BIS Michal Koudelka mu slíbil, že zprávu BIS zpracuje do měsíce. Prezident podotkl, že se nezdá, že by se BIS o téma zajímala „sama od sebe“. Dodal, že záležitostí by se měl zabýval Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Zeman řekl, že ho znepokojil nedávný článek v Lidových novinách, který podle něj s odvoláním na vědce připouští, že byl v Česku v minulosti v režimu přísně tajné skladován. Naznačují to podle něj i další zdroje, které kvůli utajení nemůže sdělovat.