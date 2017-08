Jiří X. Doležal: Že stovky lidí nespaly? Důležitější byla technoparty pro tisíce mladých

Léto je sezónou hudebních akcí, velkých festivalů i technoparty, které už několik let budí debatu o tom, jestli a za jakých okolností by se měly konat. Nejinak tomu je v případě víkendové akce na Nymbursku, které se zúčastnilo podle odhadů 6000 lidí. Policie vše pečlivě monitorovala, nakonec ale nezasáhla. Pro a proti Praha 15:09 3. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří X Doležal v pořadu Českého rozhlasu Plus Pro a proti | Foto: Jana Trpišovská | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Chtěl bych policii pochválit, že nezmlátila bavící se děti,“ uvedl v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus redaktor časopisu Reflex Jiří X. Doležal.

Podle něj má policie k násilí v demokratické společnosti sahat jen v krajní situaci, kdy je to nezbytně nutné. „Což tady nebylo,“ míní.

Přesto novinář považuje přítomnost policie na akci za vhodnou. „Nebylo to zbytečné, stejně jako to není zbytečné na komunistickém 1. máji nebo na Prague Pride. Na masových akcích je přítomnost policie nutná, protože nikdo neví, co se semele.“

„Práva lidí, kteří bydlí okolo, byla trochu narušena, dvě noci se nevyspali, stejně jako se nevyspí půlka Ostravy, když jsou Colours of Ostrava a další festivalové akce. Jestli vznikla škoda, tak na senu, a tu je technoscéna připravena uhradit hospodáři pozemku.“

Doležal prý ví, že tzv. technosystémy po sobě uklízejí. „Na louce nezůstal nepořádek, výkaly v okolních lesích se rozloží a škoda za seno bude uhrazena. Není tedy důvod, aby policie zasahovala. Mlátit děti nebo rozhánět tuto párty by bylo zcela neadekvátní tomu, co tam dělali,“ shrnul redaktor.

„Že se několik stovek lidí dva dny nevyspalo je mrzuté, ale stojí to za to, že se několik tisíc mladých lidí pobavilo.“ Jiří X. Doležal (šéfredaktor časopisu Reflex)

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček s ním souhlasí v tom, že je dobře, že policie „nezmlátila děti“. „Mezi mlácením bezbranných dětí a ukončením nezákonné akce je ale veliký rozdíl,“ upozorňuje.

„Bavíme se přece o dodržování zákona a pořádku. Jestliže policie nechtěla na akci zasáhnout, měli tam být dva policisté, kteří akci budou monitorovat, ale neměli tam být těžkooděnci.“

Způsobů, kterými mohla policie zasáhnout, je několik. „Mohli vypnout elektřinu nebo zasáhnout předtím, než se tam lidé shromáždili. Jestli policie neví, jak zasahovat, něco není v pořádku.“

„Řekněme si tedy, ve kterých případech při porušení zákona policie zasahuje, a ve kterých ne. Kdo to zváží?“

Pokud obecně platí, že se musí podobné akce oznamovat, musí to dělat všichni, připomněl právník. „Ale jestli jen někdo, pak je to selektivní přístup k právu, a to mi vadí, protože je to pro právo velice nebezpečné.“

„Jestliže chceme být právním státem, právo musí platit pro všechny. Neplatí-li pro všechny, tak se lidé podle toho budou také chovat,“ varoval před důsledky braní práva do svých rukou Stanislav Křeček.