Obzinová nakonec zpravodajství Českého rozhlasu nepovede. ‚Stabilita převážila,‘ uvedl Zavoral

Jitka Obzinová se nakonec novou ředitelkou Zpravodajství Českého rozhlasu nestane. V pátek odpoledne to oznámil generální ředitel René Zavoral. Jmenování Obzinové avizoval na středečním jednání Rady Českého rozhlasu, proti se ale vyslovili zaměstnanci, kteří ve čtvrtek zveřejnili otevřený dopis, jež měl po 24 hodinách na 600 podpisů. V pátek generální ředitel uvedl, že se s Obzinovou sešel a dohodli se, že do funkce nakonec nenastoupí. Praha 17:10 17. 12. 2021 (Aktualizováno: 17:35 17. 12. 2021)

„Oběma nám leží na srdci stabilita a silná pozice Českého rozhlasu. Společně jsme se tak dohodli, že na post ředitelky Zpravodajství Českého rozhlasu paní Jitka Obzinová nenastoupí,“ odůvodnil generální ředitel rozhodnutí.

Zpravodajství Českého rozhlasu by mohl od ledna vést současný šéfredaktor stanice Radiožurnál Ondřej Suchan, a to do doby, než Zavoral najde jiného ředitele. Suchan si vyžádal do začátku příštího týdne čas na rozmyšlenou.

Jmenování Obzinové

Zavoral ve středu zdůvodnil výměnu na postu šéfa zpravodajství tím, že potřebuje krizového manažera, který se bude potýkat s nutností významně redukovat rozpočet i počty pracovních míst.

Na postu měla nahradit stávajícího ředitele sekce zpravodajství Českého rozhlasu Jana Pokorného od 1. ledna. „Jan Pokorný naplnil svou misi, na kterou jsem ho na začátku mého prvního funkčního období vyslal, beze zbytku,“ prohlásil Zavoral. „Dotáhl pod svým vedením Český rozhlas Radiožurnál na pozici nejposlouchanějšího rádia a dokázal Český rozhlas Plus etablovat jako stále rostoucí a prestižně vnímanou stanici,“ řekl.

Pokorný měl podle Zavorala v Českém rozhlase zůstat a být „nadále jednou z jeho nejvýraznějších tváří“.

Po oznámení se začaly ozývat kritické hlasy od zaměstnanců i politiků a veřejně známých osob. Otevřený dopis, který Zavorala vyzýval ke zrušení jmenování, podepsalo přes 600 z celkem 1400 zaměstnanců rozhlasu.

Obzinová se podle autorů dopisu na Primě přímo podílela na manipulaci zpravodajství. Ovlivňovala podle nich například vyznění reportáží o uprchlících tak, aby vzbuzovaly protiimigrační vášně, nebo před prezidentskými volbami v roce 2013 nabádala redaktory k větší vstřícnosti k Miloši Zemanovi. Obzinová ve čtvrtek uvedla, že nechce na kritiku reagovat, dokud není zaměstnancem rozhlasu.