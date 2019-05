‚Nastal čas opět se věnovat sama sobě.‘ Po 10 letech končí šéfka zpravodajství Primy Obzinová

Jitka Obzinová

Jitka Obzinová se narodila 1. února 1964 v Mladé Boleslavi. Absolvovala gymnázium, ale poté, co její matka a sestra emigrovaly, nebyla přijata na vysokou školu. Začátkem 90. let působila jako zahraniční zpravodajka České rozhlasu. Po svém odchodu pracovala v České televizi, v televizi Nova, v rozhlasové stanici Frekvence 1 a v TV Joj. Do Českého rozhlasu se opět vrátila v roce 2007 jako vedoucí redakce zpravodajství ČRo2 – Praha. Od roku 2008 vedla domácí redakci ČRo1 – Radiožurnál. Šéfredaktorkou zpravodajství a publicistiky TV Prima byla Obzinová od roku 2009. Za svou práci dostala cenu Novinářská křepelka (1992).