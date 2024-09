Lidé v Plavu postupně odčerpávají vodu ze zatopených sklepů, vedení obce začíná sčítat škody

„Já tady mám zatopené sklepy, tam jsem měl bojler a vodárnu, to jsem stihl vynést. Takže teď jenom čerpat, čerpat, čerpat, až si voda sedne. Buďme rádi, že to máme za sebou, je to tady prostě v záplavové oblasti, člověk se nemůže divit, když to přijde,“ ukazuje svou chatu v Plavu pan Ladislav.

Václav Šimeček bydlí v domě přímo na návsi. Má zatopený sklep a zdi obytných místností nasály spodní vodu. „My jsme zrovna nedávno nechali vymalovat, stálo to spoustu peněz. Teď to budeme muset nechat opravit,“ říká.

Kvůli podmáčení je nutné odstranit dva velmi vysoké vzrostlé stromy v lokalitě Ostrov. „Ta oblast bývá zasažena povodní opakovaně, stromy tam poměrně často stojí v podmáčené půdě. Ty, které by už mohly být nebezpečné, necháváme odstranit,“ potvrzuje nezávislá místostarostka Andrea Plechingerová.

O tom, jaké škody mohou stromy napáchat, se lidé v Plavu přesvědčili už o víkendu, kdy vzrostlá lípa spadla na střechu hostince. „Nakonec to není tak strašné, jak to vypadalo. Jsou rozbité latě, tašky, měli jsme tu už odborníka, který kontroloval, jestli není porušená jiná část té konstrukce. Vypadá to dobře, našli jsme i zásoby tašek, takže to zvládneme opravit,“ dodává místostarostka.

Obci podle ní už pomohlo mnoho lidí, putovaly sem dezinfekční prostředky, rukavice, lopaty, hrábě nebo vysoušeče. „Spousta lidí posílá i peníze a my už si myslíme, že by pomoc měla být směřována k těm potřebnějším. Myslím, že teď máme všechno, co potřebujeme,“ komentuje.

Nic také nebrání tomu, aby se v Plavu o víkendu mohly bez problému odehrát volby do krajského zastupitelstva. Vedení obce neeviduje nikoho, kdo by během povodní přišel o doklad totožnosti.