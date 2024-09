Lidé se postupně vrací do vyplavených domů v Benešově nad Černou a začínají uklízet

„Začínáme postupně odklízet alespoň ty pytle, aby se lidé mohli dostat domů. Písek se musí vysypat,“ říká pár metrů od řeky Černé velitel dobrovolných hasičů v Benešově nad Černou Petr Korch.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Odklízení škod v Benešově nad Černou sledoval Petr Kubát

Velká voda zasáhla například ubytování U Říčky. „Do obytného prostoru se to nedostalo, ale kotelna je zatopená. Kotel teď nefunguje, protože to je elektronika,“ líčí majitel Radek Fencl. Věci vystěhoval do stodoly, ale moc to nepomohlo. „Támhle se protrhla ta hrázka a voda se vyvalila sem. Čeká nás velký úklid a velké starosti,“ dodává.

S úklidem v protějším domě pomáhá Luboš Hradický z Kaplice. „Tady bydlí starý pán a ten ještě v noci za toho deště odklízel věci, když čekal, že přijde ještě větší voda. Teď odpočívá a já se snažím pomoci,“ vysvětluje.

PŘEHLED KRAJŮ: Voda odkrývá škody, hladiny toků se snižují. Jaká je situace ve vašem regionu? Číst článek

K domům u řeky Černé přijíždí i starostka Benešova nad Černou Veronika Zemanová Korchová z KDU-ČSL. „Bylo vytopených osm domů. Je tu k dispozici jednotka dobrovolných hasičů, aby pomáhala s vyklízením a vším, co bude potřeba. Jako obec sem teď vezeme kontejner, i zaměstnanci obce budou k dispozici,“ uvádí.

Místní obyvatelé už zažili několik povodní. „Je to víc jak deset let, ale tyhle věci se nezapomínají, takže se snažíme pomáhat. Samozřejmě teď lidé volají, potřebují odčerpávat vodu ze sklepů a podobně,“ dodává starostka.

Odklízení škod v Benešově nad Černou potrvá minimálně několik dní. Na sobotu chystá obec velkou brigádu, do které chce zapojit co nejvíc místních a dobrovolníků.