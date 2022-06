Vizitky s číslem 508 pro ty, kteří jsou ochotni zaplatit. Jak konspirovala skupina v kauze kolem Hlubučka

Skupina kolem expolitika za STAN Petra Hlubučka a lobbisty Michala Redla se scházela v konspiračních bytech, používala šifrované telefony nebo speciální vizitky pro podnikatele, po kterých chtěla úplatek. Radiožurnál z policejních dokumentů vyčetl, jak se skupina chránila se před policejním vyšetřováním. Doporučujeme Praha 5:00 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté odvádějí bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka | Foto: MAFRA | Zdroj: Profimedia

Dnes už bývalý ekonomický ředitel pražského dopravního podniku Matej Augustín plánoval, že si nechá vyrobit dvojí vizitky. Jedny normální a druhé s číslem 508, tedy číslem jeho kanceláře v pražském dopravním podniku. Ty pak měli podle policie někteří členové organizované skupiny rozdat mezi vybrané lidi, tedy ty, kteří jsou ochotni se „dohodnout“.

„V případě, že taková osoba předloží při jednání s Mgr. Augustínem jakožto s ekonomickým ředitelem DPP, a. s., tuto vizitku, tak Mgr. Augustín pozná, že jedná s osobou, se kterou organizovaná zločinecká skupina uzavřela dohodu,“ píše se v policejních dokumentech.

Kromě toho Augustín navrhl zřídit i jakousi databázi lidí, kteří vizitku dostali, aby bylo možné zareagovat, pokud by dostala do nesprávných rukou, tedy slovy Augustína, kdyby přišel „nějaký estébák (...) otestovat, jestli funguje systém“.

Notičky předem

Augustína k tomu vedla schůzka, kam šel s dalším obviněným, podnikatelem Pavlem Dovhomiljou, kterému skupina přezdívala Guči. Jenže Augustín dopředu nedostal instrukce, jak se má na jednání chovat, na což si následně stěžoval Redlovi.

„To mě tam zavolal a zase jsem byl nasraný (...) říkám mu: Gučo,.., ty mě někam dovlečeš, já vůbec nevím, kdo to je, co to je, ale to se tak nedělá, že ty mi ani nedáš základní svodku, vyjdi jim vstříc, jsou to naši dlouhodobí kamarádi, ověření, anebo co, ty mě tam posadíš…,“ popisoval podle odposlechů Augustín schůzku.

Muž, o kterém Augustín nevěděl, jestli se s ním má dohodnout, byl zástupce společnosti Inset s.r.o L. H. Jeho firma údajně skupině slíbila, že je ochotna dát z jedné zakázky dopravního podniku „provizi“ 2,5 milionu.

„Zástupci společnosti INSET, s. r. o., jsou ze svého předpokládaného zisku ve výši 5 000 000,- Kč, který má tvořit 25 procent předpokládané hodnoty veřejné zakázky, ochotni přenechat organizované zločinecké skupině částku 2 500 000,- Kč až 2 800 000,- Kč,“ popsali v policejním obvinění kriminalisté.

Podnikatel L. H. Radiožurnálu napsal, že nic takové nikdy nikomu nenabízel. „S panem Dovhomiliem jsem se potkal před deseti lety - v době, kdy pracoval pro náměstka primátora Jiřího Vávru. Žádnou veřejnou zakázku jsem s ním neprojednával. Vůbec netuším, kde se v policejním spise (jak uvádíte) tyto věci vzali,“ uvedl.

Šifrovaný mobil

Kromě speciálních vizitek skupina používala šifrované mobily, které skupině rozdal právě Redl. Takový mobil měl například podnikatel Dovhomilja, ale i lidé z vedení pražského dopravního podniku. Například šéf právního oddělení Dalibor Kučera nebo finanční ředitel Augustín.

Petr Gazdík

@petrgazdik Rozhodl jsem se podat demisi z funkce ministra školství ke 30. 6. Přesto, že se necítím ničím vinen ani ve věcné, natož trestně-právní rovině. Mé styky s některými lidmi však vrhají stín i na hnutí STAN. Nechci rozkolísat vládu ani koalici na prahu předsednictví EU. 204 5768

Redl mimo jiné volal ze šifrovaného mobilu i ministrovi školství Petru Gazdíkovi ze STAN. „Michal Redl zcela běžně komunikuje prostřednictvím mobilního telefonu s kryptografickou ochranou s místopředsedou hnutí STAN Mgr. Petrem Gazdíkem, domlouvají se, že se za ním zastaví doma v Suché Lozi, což se také dne 13. 11. 2021 stalo,“ píšou kriminalisté.

Gazdík kvůli svým kontaktům rezignoval. „Rozhodl jsem se podat demisi z funkce ministra školství ke 30. 6. Přestože se necítím ničím vinen ani ve věcné, natož trestněprávní rovině,“ uvedl Gazdík na twitteru.

Konspirační byt(y), přezdívky

Hovor s Gazdíkem je jedním z těch, které policie nahrála v jednom ze dvou bytů v centru Prahy, který Redl nepřímo vlastnil a kam „jezdil na dva až tři dny v týdnu, a to téměř výhradně jednak za účelem koordinace aktivit organizované zločinecké skupiny“, píše se v policejním usnesení.

V bytech, kam docházel i politik Hlubuček, se obvinění domlouvali na konkrétních zakázkách a také částkách. Napsali je například do tabletu a hned je smazali. Navzájem se také podle detektivů oslovovali Mišák (Redl), Kosák (obviněný podnikatel Pavel Kos), Slepičák (Hlubuček) a Guči (Pavel Dovhomilja).

Jak se kriminalistům podařilo do bytu dostat kamery a nahrát odposlechy, není jasné. Redl totiž nechal byt pravidelně prohlížet právě proto, aby případné štěnice odhalil.

Stejně si nechal kontrolovat i auta. Skupina si podle policie dokonce plánovala do vozidel nainstalovat kamery, které by snímaly, která auta za nimi jezdí, a software by pak porovnal, jestli je někdo nesleduje, tedy jestli za nimi jezdí některá vozidla opakovaně.

Když se objevilo podezření, že se jedno z aut až příliš často vyskytuje v okolí jednoho z obviněných, pomohl s lustrací espézetky v neveřejném registru policista Karím Nemrah, bratr Zakaríy Nemraha, podnikatele a také jednoho z obviněných.

Kvůli tomu už policistu Nemraha prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Mohu potvrdit, že jsme se touto záležitostí začali zabývat, a to z úřední povinnosti. Momentálně shromažďujeme veškeré informace, které budeme analyzovat,“ řekla v pondělí Právu mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Policie v případu obvinila celkem třináct lidí, čtyři z nich jsou ve vazbě. Skupina kolem Hlubučka a Redla podle policie v posledních zhruba dvou letech postupně dosazovala své lidi na zásadní pozice ve vedení pražského dopravního podniku. Následně dle policejních zjištění ovlivňovali průběh některých veřejných zakázek.

Augustín má vypnutý telefon, Hlubučkův advokát Lukáš Trojan vinu svého klienta odmítá. „Zatímco v médiích je označován za, řekněme, spoluřídící osobu té skupiny, z usnesení o zahájení trestního stíhání nic takového jednoznačně nevyplývá. Jeho role je tam podle mého hodnocení spíše okrajová,“ zdůraznil Trojan.

Filozofie Redla a spol. je, jak poznamenávají kriminalisté, ale velmi dobře shrnutá ve výroku jednoho ze členů, obviněného podnikatele Pavla Dovhomilji (označovaného jako Guči): „My nekecáme do toho, co se bude dělat, ale hlídáme si, kdo to bude dělat.“