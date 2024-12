Komise ke střelbě na filozofické fakultě dokončila závěrečnou zprávu. Sněmovna ji projedná v lednu

Sněmovní vyšetřovací komise k loňské střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) dokončila závěrečnou zprávu, v hlasování ji schválila. Novinářům to po pátečním čtrnáctém zasedání komise řekl její předseda Pavel Kašník (ODS). Zpráva bude po technicko-legislativních úpravách předána vedení Sněmovny, do projednání na sněmovním plénu nebude veřejná, zopakoval. Praha 14:12 6. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při útoku na fakultě loni 21. prosince zemřelo 14 lidí a dalších 25 bylo zraněno | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dneska jsme projednali závěrečné drobnosti a detaily zprávy a v závěru zasedání komise byla zpráva hlasována jako celek a byla přijata,“ řekl Kašník.

Jednání se podle něj celou dobu vyvíjelo naprosto apoliticky a zůstalo to tak do konce, nicméně zpráva nebyla přijata úplně jednomyslně, uvedl. Nelze ale podle něj říct, že by tam byl střet mezi opozicí a koalicí.

2:21 Slyšíte střelbu? Experti v pražské škole zjišťovali, jak zní rány s tlumičem a bez něj Číst článek

Den, kdy se bude zpráva projednávat na plénu Sněmovny, nebyl Kašník schopen určit. Připomněl, že první plenární zasedání Sněmovny v novém roce bude v týdnu od 21. ledna.

„Nechci spekulovat, to opravdu není na mně. Byli bychom rádi, kdyby to bylo co nejdřív,“ odpověděl na dotaz, kdy by se mohla zpráva projednávat.

Ve zprávě je podle Kašníka souhrn návrhů legislativních úprav. „Komise jako taková žádné legislativní návrhy dávat nebude, doporučení ano,“ řekl.

Při útoku na fakultě loni 21. prosince zemřelo 14 lidí a dalších 25 bylo zraněno. Pachatel po útoku spáchal sebevraždu.

Členové komise měli podle sněmovního zadání zmapovat tragické události od rána 21. prosince do konce zásahu záchranných složek, zejména policie, a zásah vyhodnotit. Zabývat se měli možnostmi zlepšení komunikace a policejních takticko-operačních postupů.

Komise měla také sestavit náměty legislativních změn pro rychlejší a účelnější nasazování policejní a zpravodajské techniky s cílem rychlejšího odhalení možného pachatele.