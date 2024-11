Sokolové bojují o ukradené peníze. Policie u asistentky zajistila 11 milionů v hotovosti

Pražští kriminalisté zajistili u zesnulé asistentky bývalé starostky Sokola Elišky Colding 11 milionů korun a další majetek v hodnotě jednotek milionů. Pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál částku vyčíslil mluvčí pražských kriminalistů Jan Daněk. Podle něj zřejmě veškerý majetek pochází z její trestné činnosti. Sokolové teď bojují o to, aby peníze nevstoupily do dědického řízení a nesloužily k umoření dalších dluhů. Původní zpráva Praha 5:00 30. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kauza stála na březnovém zasedání výboru místo nejen bývalou starostku České obce sokolské Hanu Moučkovou, ale i člena vedení Borise Uhlíře | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Kriminalisté z hospodářské kriminálky pražské policie zajistili v souvislosti s tímto případem 11 milionů korun v hotovosti a majetek v podobě šperků, značkových kabelek a dalšího luxusního oblečení v hodnotě jednotek milionů korun,“ popsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

50 milionů fuč. Podle reportéra je otázkou, zda asistentka u Sokolů ‚jela‘ v podvodech sama Číst článek

Podle něj se policisté kloní k názoru, že všechny tyto zajištěné věci pocházejí z trestné činnosti Elišky Colding, asistentky bývalé starostky Sokola, která měla podle policie okrást spolek o zhruba 46 milionů korun. Když celá věc vyšla najevo, spáchala Colding v Tyršově domě sebevraždu.

Sokolové se teď obávají možnosti, že by peníze mohly vstoupit do dědického řízení. A tím pádem by posloužily k umoření dalších dluhů, které Colding měla. V centrálním registru exekucí jich je aktuálně evidováno devět z let 2013–2017.

„Vedení České obce sokolské (ČOS) podalo návrh na zajištění finančních a movitých věcí pachatelky. Dle slov našeho právního zástupce Richarda Šubrta se řeší vydání zadržených finančních prostředků, které nám byly z pohledu České obce sokolské odcizeny a měly by být vráceny,“ uvádějí sokolové s tím, že jde zcela určitě o jejich peníze.

Odkud peníze mizely? Podle starosty České obce sokolské (ČOS) Martina Chlumského nepocházejí ukradené peníze ze žádných dotací. Zdroje jsou podle dosavadního šetření sokolů tři: Úvěrové a kontokorentní smlouvy: asistentka Eliška Colding měla největší část peněz získat ze tří uzavřených úvěrových smluv v celkové hodnotě 36 milionů korun i s úroky.

asistentka Eliška Colding měla největší část peněz získat ze tří uzavřených úvěrových smluv v celkové hodnotě 36 milionů korun i s úroky. Jistina za nájem Tyršova domu: zhruba 3,5 milionu korun měla Eliška Colding vyvést také z účtu, na kterém ležela jistina za nájem Tyršova domu.

zhruba 3,5 milionu korun měla Eliška Colding vyvést také z účtu, na kterém ležela jistina za nájem Tyršova domu. Rozpočtová rezerva: posledních zhruba 6 milionů korun asistentka podle policie vzala z účtu, kde měla Česká obec sokolská rozpočtovou rezervu.

Podle vedení sokolů to zatím navíc vypadá, že se k názoru, aby peníze nebyly součástí dědického řízení, kloní také vyšetřovatel a státní zástupkyně. „Česká obec sokolská je samozřejmě přihlášena jako poškozená i do dědického řízení. V tom ale bude záležet i na dohodě s dalšími věřiteli,“ vysvětluje sokolský mluvčí Radek Smekal s odkazem na dřívější prohlášení vedení Sokola.

Krádež?

Policisté se případem, kdy asistentka Hany Moučkové, bývalé starostky České obce sokolské, měla vyvést ze spolku 46 milionů korun, začali zabývat začátkem letošního roku na podnět Finančního analytického úřadu.

Kauza stála na březnovém zasedání výboru místo nejen bývalou starostku Moučkovou, ale i člena vedení Borise Uhlíře, kterému výbor vyslovil také nedůvěru. Jako jednatel České obce sokolské skončil také Josef Těšitel, který rezignoval po výzvách z tělovýchovných jednot sám. Právě po Moučkové s Těšitelem, tedy statutárních orgánech, které měly zodpovídat za finance, chtějí sokolové také vymáhat ztracené peníze v civilním řízení.

Jak už totiž dříve server iROZHLAS.cz informoval, vedení Sokola vyčetlo z úvěrových smluv, že byly podepsány pomocí bankovní identity bývalé starostky a jednatele. Sama Colding ani nemohla podobné smlouvy uzavírat. Jaký přesně podíl na celé kauze tito bývalí statutárové měli, je předmětem vyšetřování policie.

Část stanov, která mluví o tom, že podpisové právo za ČOS mají společně starosta a jednatel | Zdroj: stanovy České obce sokolké

V tuto chvíli ale kriminalisté další osoby – mimo zesnulou asistentku – neprověřují. „Nicméně nevylučujeme, že se to do budoucna nemůže změnit, protože případ zatím nebyl uzavřen,“ doplňuje pro server iROZHLAS.cz mluvčí policie Daněk.

Civilní žalobu na oba bývalé členy vedení sokolové zatím nepodali, ačkoliv s tím počítali už během podzimu. Čekají na závěry vyšetřování.

Nové vedení České obce sokolské zároveň dopředu vyloučilo, že by kvůli kauze a ztrátě téměř 50 milionů korun museli sokolové prodávat nějaký majetek. „Nevylučuji, že bychom v budoucnu mohli část majetku pronajmout, ale nebyl by to důsledek této kauzy,“ uvedl Chlumský už dříve pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Přesto s touto ztrátou budou muset sokolové počítat při přípravě rozpočtu na příští rok.