5. 7. 2016 |Viktor Daněk |Zprávy ze světa

Francie by podle parlamentní vyšetřovací komise měla reorganizovat své tajné služby. Komise to napsala ve své zvláštní zprávě o bezpečnostních selháních před pařížskými teroristickými útoky, při kterých loni v lednu a v listopadu zemřelo celkem 147 lidí. Dokument doporučuje spojení všech zpravodajských služeb do jednoho velkého úřadu. Měla by se tak zefektivnit spolupráce agentů.