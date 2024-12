Rakušan: Policie oznamovatele střelby v Plzni z ničeho nepodezírá. V případě nebezpečí je vždy lepší zavolat

Středeční incident spojený s oznámením střelby na Západočeské univerzitě v Plzni vyšetřuje policie jako šíření poplašné zprávy. Nepodezírá oznamovatele, který věc nahlásil na tísňovou linku, ale neznámého člověka, který vyvolal obavy. Po důkladných prohlídkách budov se nepotvrdila střelba ani ozbrojený útočník. „Oznamovatel velmi transparentně uvedl veškeré své údaje,“ řekl pro Radiožurnál ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Rozhovor Praha 15:41 5. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je v současnosti jasnější, co mohlo vyvolat obavy oznamovatele střelby? Co slyšel, kde a odkud?

To se ještě prověřuje. Hovoří se o třetí osobě, která se dohledává. Tam by mohlo být podezření na šíření poplašné zprávy a vyvolávání nejistoty.

V žádném případě bych nechtěl stigmatizovat oznamovatele. Je vždy lepší na nebezpečí upozornit.

Pokud by hrozilo nebezpečí takového charakteru, že by mohl být aktivní střelec v budově univerzity, tak je určitě dobře, že k oznámení došlo.

Policie vyloučila, že by podezírala oznamovatele střelby. Můžete alespoň říct, na základě čeho ho vyloučila?

Velmi transparentně uvedl veškeré své údaje, nevyhýbal se kontaktu s policií a podobně. Zcela věrohodně řekl, že vycházel z indikace rizika. Nechci si hrát na vyšetřovatele, ale tento člověk spolupracuje a myslím si, že by k němu žádná výhrada policie ani veřejnosti neměla směřovat.

Policie uvedla, že jednání člověka, který je hledaný, vzbudilo nejen v oznamovateli důvodnou obavu. Jsou tu i další svědci toho, že zaznělo něco jako střelba a provolání Alláhu akbar?

Oznámení bylo jedno, ale informace od člověka, který se tedy dohledává, skutečně vyvolalo pocit ohrožení u více lidí, přičemž jeden z nich byl ten, kdo to správně a zodpovědně oznámil na policejní linku.

Trest za paniku

Policie se snaží najít člověka, který vyvolal obavy, že se střílí. Co takovému člověku v případě odsouzení hrozí?

Pokud by se prokázal úmysl vyvolat paniku, vyzkoušet si, jak funguje integrovaný záchranný systém (IZS), tak to je šíření poplašné zprávy, které je definováno jako skutková podstata trestného činu. Potom by záleželo na okolnostech, na státním zastupitelství, případně soudu, ale to už předjímám. Všichni víme, že šířit poplašnou zprávu, vyděsit někoho zbytečně, aktivovat opravdu velké množství policistů, všech složek IZS je něco, co určitě dobré není.

Ale znovu říkám, ve chvíli, kdy je někdo přesvědčen o nějakém riziku, tak by neměl váhat zcela otevřeně, transparentně s uvedením svého jména zavolat a oznámit podezření na linku Policie ČR. Oznamovatel rozhodně není tím, kdo by chtěl šířit paniku.

Monitoring situace z pohledu vrtulníku Letecké služby Policie ČR. pic.twitter.com/H663ITxI7c — Policie ČR (@PolicieCZ) December 4, 2024

Akce stála nemalé finanční prostředky. Podílí se v takových případech případný pachatel na uhrazení zásahu?

Škoda, pokud je reálně vyčíslena, může být v takovém případě i vymáhána, to je procesní postup jako takový a může být součástí soudního verdiktu.

Přes všechno jsem byl rád. Stál jsem na ministerstvu vnitra, je předvánoční období a byl jsem šťastný, že se nakonec ukázalo, že jde o poplašnou zprávu.

Byl jsem velmi spokojen s tím, jak zafungovaly komunikační kanály, byl jsem okamžitě ve spojení s panem rektorem, hejtmanem i primátorem. Myslím si, že zásah byl velmi profesionální a odpovídal závažnosti případného rizika.

Profesionální zásah

Máte nějaké první zhodnocení celé té akce? Byla to asi příležitost ověřit si v praxi postupy přijaté po střelbě na filozofické fakultě v Praze.

Budeme vycházet potom z podrobnějšího zhodnocení, které teprve přichází, z dojezdových časů, nasazení, postupů a podobně. Vše se v policejní práci monitoruje. Podle prvního zhodnocení byla první policejní hlídka za pět a kus minuty na místě. Velmi brzy po ní dorazila zásahová jednotka. Povedlo se aktivovat útvar rychlého nasazení s vrtulníkem, který se dostavil na místo. Evakuace probíhala efektivně, bylo evakuováno více než 1000 lidí.

Zafungovaly i všechny informační linky mezi policií, ministerstvem, vedením univerzity, městem, krajem. Zároveň i policie rozmístila další hlídky před ostatní univerzitní budovy, takže si skutečně myslím, že nic nebylo ponecháno náhodě a z prvního zhodnocení, což je na rovinu spíše pocit než analýza dat, byl podle mě zásah celého IZS byl profesionální.

Dnes jsem se sešel s primátorem Romanem Zarzyckým kvůli jeho obavám o bezpečnost v Plzni. Rozumím jeho starosti o bezpečí ve městě, ta je legitimní.



Přestože chápu, že u některých obyvatel Plzně může konkrétní incident vyvolat pocit ohrožení, celková bezpečnostní situace v… pic.twitter.com/xor3A1wSYH — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) December 5, 2024

Někteří studenti uváděli, že neabsolvovali bezpečnostní cvičení. Doporučuje policie školám cvičení uspořádat, případně dokáže policie něco takového zprostředkovat?

Určitě ano, a nejenom policie, ale i pracovní skupina ministerstva vnitra, která se tomu věnuje. Po loňských nešťastných událostech byly všechny univerzity v Česku aktivně osloveny.

Se všemi se spolupracovalo, nabídky byly, probíhalo proškolování i bezpečnostních pracovníků univerzit a podobně. Záleží na spolupráci a zájmu dané školy.

I já jako ministr mám přehled o reálném nácviku takových událostí a musím říci, že za poslední rok jich výrazným způsobem přibylo a přibyl zájem provozovatelů tzv. měkkých cílů o to, aby k takovému bezpečnostním proškolení docházelo.

Na případný trest jsem se ptala proto, že může být prostředkem k tomu, jak zabránit, aby nedocházelo ke zneužívání obav z útoku na školách z nějakých malicherných důvodů. Třeba že někdo nahlásí něco takového, protože se bojí zkoušky a podobně. Jsou i jiné postupy, než je obava z trestu?

To je samozřejmě určitě jeden z prostředků, který funguje. Potom je tu otevřená komunikace policie, kterou i po loňské střelbě v Praze začala velmi aktivně dělat. To znamená upozorňovat a ukazovat případy, že skutečně byly řešeny osoby, které podporovaly takový skutek, hlásily se k němu, vyhrožovaly a policie vždycky o takovém skutku informuje, informuje i o tom, že to je opravdu trestný čin a může mít pro člověka nepříjemné důsledky.

Myslím si, že obecně komunikace Policie ČR především na síti X se výrazným způsobem zlepšila. To se ukázalo i ve středu v těch ne úplně jednoduchý chvilkách, kdy to byl pro média a veřejnost hlavní online zdroj v reálném čase.