Politolog Just: S blížícími se volbami atmosféra zhoustne. U nevinného škádlení nezůstane

Volebním modelům dlouhodobě kraluje hnutí ANO, sněmovní volby by vyhrálo i podle sondáže agenury STEM z předminulého týdne. Druhá by skončila koalice Spolu následovaná hnutím STAN. Do sněmovny by se rovněž dostali SPD, Piráti, Motoristé sobě a Stačilo! „Vzájemné vymezování se koalice Spolu a STAN pozorujeme už minimálně půl roku. S blížícími volbami atmosféra ještě zhoustne," komentuje volební kampaň pro Český rozhlas Dvojka politolog Petr Just. JAK TO VIDÍ... Praha 13:35 20. dubna 2025

„Poslední modely sice vypovídají o rámcové stabilitě vývoje preferencí, pořád je ale třeba se dívat na hranici pěti procent. U většiny subjektů pohybujících se nebezpečně blízko této hranice, jsou v rámci jednotlivých průzkumů odchylky velmi malé, a tím pádem jejich šance dostat se do Sněmovny je padesát na padesát,“ říká v pořadu Jak to vidí... politolog Petr Just.

Jedinou výjimkou, kterou ale potvrdil zatím jen jeden průzkum, je vzestup SPD k původním 10 procentům. „Může to být důsledek intenzivnějšího mediálního pokrytí v době, kdy hnutí oznámilo formát, v jakém půjde do voleb. Může to ale být i trend návratu k původním preferencím,“ vysvětluje politolog.

Posílení SPD je možné podle něj dát i do souvislosti s mírným oslabením hnutí ANO. „Sněmovní i mimo sněmovní opozice totiž oslovuje podobný segment voličstva. Jejich společným leitmotivem je vymezování se vůči vládě, tudíž je logické, že dochází k přelivu voličských hlasů v rámci opozice. Pokud oslabí ANO, posílí jiná opoziční strana.“

O voliče budou samozřejmě soupeřit také spojenci současného vládního tábora, byť jsou dnes na stejné lodi.

„Vzájemné vymezování se koalice Spolu a STAN pozorujeme už minimálně půl roku. S blížícími volbami atmosféra ještě zhoustne, protože i když jde o členy jedné vlády, do voleb půjdou jako dva samostatné volební subjekty, přičemž bojovat budou o podobného voliče. Čekat můžeme nevinné škádlení, ale i třeba neférový útok na koaličního partnera.“

Rozkročení Piráti

Zvláštně rozkročeni mezi vládní a opoziční tábor jsou dnes Piráti, kteří jsou z čistě formálního hlediska jejich působení ve sněmovně opoziční stranou, neprojevuje se u nich ale úplně typická opoziční rétorika.

„Je to logické, protože se nemohou distancovat od toho, že byli součástí této vlády. Na druhé straně vidíme i některé kritičtější hlasy, třeba vůči návrhům vládních zákonodárců ohledně změn v tom, jak se má nebo nemá referovat o účastnících trestního řízení. Transparentnost je velké pirátské téma, které určitě strana použije i v předvolebním období.“

Podle průzkumů se čím dál více daří Motoristům sobě, kteří si budují stabilnější voličskou základnu. Jejich další úspěch bude ale podle politologa záležet na tom, zda se lídr hnutí Filip Turek rozhodne jít do sněmovních voleb.

„Úspěch v evropským volbách Motoristům přineslo, že téma Green Dealu a jeho aspekty ve vztahu ke spalovacím motorům navázali na člověka, který v automobilovém průmyslu působil. Ve voličích to vzbudilo důvěru. Pokud se tedy Filip Turek rozhodne vyměnit Evropský parlament za volby sněmovní, Motoristy to jistě posílí. Jinou výraznou osobnost totiž zatím Motoristé nemají,“ uzavírá Petr Just.