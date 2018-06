Vedení KSČM rozhodlo: podpoříme vládu ANO a ČSSD

„Vymalováno - aktivní hlasy pro menšinovou vládu jasně podpořeny,“ uvedl na twitteru poslanec KSČM Jiří Dolejš. Podle něj se hlasovalo veřejně a po jménech.

Komunisté si pro toleranci kabinetu veřejně kladli především programové požadavky. Před dvěma týdny se usnesli, že toleranci vlády ANO a ČSSD zváží, pokud její programové prohlášení bude obsahovat sedm základních programových požadavků komunistů.

Komunisté rozhodnou o podpoře nové vlády. ‚Přicházím s mírným optimismem,‘ řekl Dolejš Číst článek

Kabinet by měl podle nich například prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu, zdanit církevní restituce a chránit přírodní bohatství ČR mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí, či ochranou těžebních ložisek před „zcizením do zahraničních rukou“.

Prezident Miloš Zeman jmenoval novou vládu premiéra Andreje Babiše (ANO) ve středu. Sociální demokraté obsadili pět křesel, zbylá místa získalo ANO. Prezident ale odmítl jmenovat nominanta ČSSD Miroslava Pocheho ministrem zahraničí a pověřil dočasným vedením resortu šéfa ČSSD Jana Hamáčka, který se současně stal ministrem vnitra. Proti Pochemu měli výhrady i komunisté.