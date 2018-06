Vláda, která na nás prostě zbyla

Což je jediná dobrá zpráva, pokud zapomeneme, že kabinet bude viset na momentálním rozpoložení českých komunistů, v jeho čele stojí trestně stíhaný politik vedený na seznamu spolupracovníků Státní bezpečnosti, během jeho sestavování překročil prezident republiky všechna dosavadní pravidla a možná i ústavu a jedna ze stran, shodou okolností ta nejstarší česká, se zbavila vlastní důstojnosti.

Můžeme si ale říct: ano, toto je vláda demokratické země, která vzešla z voleb. Formálně vzato to tak opravdu je, pokud komunisté 11. července nechají vládu projít sněmovnou, správy země se po téměř devíti měsících od voleb ujme vláda s ústavním mandátem.

Takže ano, dá se to tak říct: Lidé si to vybrali.

Ve skutečnosti má druhá Babišova vláda při svém vzniku zapsáno, že nejde o nic jiného než alianci všehoschopných s ochotnými, kteří na sebe prostě zbyli. Jedni, respektive jeden, chtěl vládnout za jakoukoliv cenu a ti zbylí jsou ochotní dělat mu v tom přidavače, protože doufají, že i pro ně něco spadne ze stolu a že si možná naposledy užijí moci se všemi benefity.

Komunisté aspoň prozatím předstírají, že se nevyprodají tak lacino a Vojtěch Filip před sobotním aktivem hrozí, že jeho poslanci nakonec nemusejí vládu podpořit. Vzhledem ke zprostředkovatelské roli prezidenta Zemana a možná i v jisté době nepřehlédnutelně podobným životopisům lídrů ANO a KSČM se ale spíš nějaká dohoda zrodí - komunisté vědí, že takhle blízko moci už asi nikdy nebudou.

Ta nejbizarnější vláda České republiky

Sociální demokraté žádné pochybnosti ani nepředstírají. Berou cokoliv. Během vyjednávání stačili zapomenout na všechno, s čím do jednání šli a právě teď vypadají, že by ochotně vzali i jen ona místa náměstků, jak jim to doporučoval prezident Zeman.

Z programového prohlášení vlády vypadlo posílení zahraničních misí. Kritizovali ho komunisté Číst článek

A ani by to nebyl takový rozdíl. Nebo snad mají sociální demokraté pocit, že na pět přidělených vládních míst dosadili své nejtěžší váhy, díky jejichž výkonům se voliči k ČSSD zase vrátí?

Možná ano, ale pak by na tom bola ČSSD ještě hůř, než si sama připouští. Střízlivý pohled vidí předsedu strany na dvou ministerstvech, v pořádku, dva při vší úctě neznámé regionální politiky na ministerstvu práce a sociálních věcí a ministerstvu kultury, poníženého Pocheho a na zemědělství sponzora prezidentské kampaně Miloše Zemana a někdejšího volebního lídra SPO. Pokud tohle považují v ČSSD za úspěch, bylo by asi zajímavé slyšet jejich definici ponižující porážky.

A obdobně vlastně vypadá i zbytek vlády nominovaný ANO, který po odchodu ministrů Stropnického s Pelikánem připomíná snad s drobnými výjimkami zadní lavice poslaneckého klubu. Tohle je skutečně vláda, jak si ji Andrej Babiš musel přát. Jen on sám a neviditelný, úslužný nebo zdecimovaný zbytek týmu.

Tohle je zcela jistě ta nejbizarnější vláda České republiky - snad s výjimkou prezidentské vlády Jiřího Rusnoka. Vlastně je nejspíš dobře, že vznikla až osm měsíců po volbách. Do příštích voleb zbývá maximálně už jen něco málo přes tři roky času.