Loňský rok byl v Klementinu nejteplejší za 250 let. Naměřili průměrnou teplotu 13,5 stupně Celsia

Loňský rok byl v pražském Klementinu s průměrem 13,3 stupně Celsia nejteplejší od začátku měření v roce 1775. Proti dosud rekordním letům 2018 a 2023 byl teplejší o půl stupně. Údaje ve čtvrtek zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Praha 12:09 2. ledna 2025

V porovnání s průměrem z let 1775 až 2014 bylo loni v Klementinu o 3,7 stupně Celsia tepleji. Odchylka od normálu z let 1991 až 2020 činila plus 0,8 stupně.

Za povšimnutí podle klementinských meteorologů stojí to, že z 15 nejteplejších roků za posledních 250 let jich 13 bylo v tomto století a všech 15 po roce 1990. Druhý a třetí nejteplejší rok zaznamenali v centru Prahy v letech 2023 a 2018, kdy průměrná teplota činila shodně 12,8 stupně Celsia. Na čtvrté příčce je rok 2019 s průměrnou teplotou 12,6 stupně, na pátém a šestém místě roky 2014 a 2015 s průměrem 12,5 stupně Celsia.

Naopak nejchladněji bylo v Klementinu v roce 1838 a 1871. Celoroční průměr se tehdy dostal jen na 7,2 stupně.

Přestože rok 2024 byl jako celek teplotně bezkonkurenčně nejteplejší, prosinec měl v Klementinu průměrnou teplotu 3,4 stupně Celsia. Umístil se tak na 43. až 44. místě z 250 dosavadních prosinců. Odchylka od průměru z let 1775 až 2014 činila plus 2,5 stupně.

V Klementinu, které je v historickém centru Prahy, počasí sledují nepřetržitě od roku 1775. Ke konci loňského prosince tak záznamy dovršily přesně 250 let. Průměrná roční teplota za celé toto období byla 9,8 stupně, uvedl ve čtvrtek ČHMÚ.

Světová meteorologická organizace před několika dny uvedla, že loňský rok se jeví nejteplejším v historii. S podobnou prognózou o něco dříve přišla meteorologická služba Evropské unie Copernicus, podle níž měl rok 2024 namířeno prakticky jistě k označení nejteplejšího roku v historii měření a mohl by se stát prvním rokem s teplotou o více než 1,5 stupně Celsia vyšší než v předindustriálním období.