Letošní rok byl opět nejteplejší v historii měření. Trump plánuje po nástupu ‚přikládat pod kotel‘

Zanedlouho končící rok 2024 byl znovu nejteplejší v historii měření. Člověkem způsobené oteplení navíc vůbec poprvé překonalo v průměru za celý rok hranici jednoho a půl stupně Celsia. Tu vědci z dlouhodobého hlediska popisují jako kritickou. Vůle změnu klimatu řešit ale zároveň dostala během tohoto roku několik citelných ran. Příběhy roku 2024 Praha/Washington 9:47 26. prosince 2024

Extrémně teplý rok 2024 si můžeme představit třeba jako legendárního fotbalového útočníka Lionela Messiho. Stejně jako on na fotbalovém hřišti taky tento rok lámal nové a nové rekordy a překonával hranice možného. Ostatně situace s oteplováním je tak vážná, že i legendární fotbalista se v jedné z letošních kampaní zapojil do ochrany klimatu a životního prostředí.

Příběhy 2024: Nejteplejší rok jako Messi i Trump

Ve věku sociálních sítí má Messi dosah jako málokdo, takže jeho krátký vzkaz může být komunikačně účinnější než deset konferencí.

I když by se dalo namítnout, že se svými soukromými lety nebo komerční spoluprací s ropnou velmocí Saúdskou Arábií je Messi naopak symbolem klimaticky neudržitelného životního stylu. Rok 2024 ostatně také můžeme označit za jeden velký protimluv, pokud jde o oteplování a reakci na něj.

Po povodních studie

„To bylo něco šíleného. To si nedovedete představit, co to bylo za hukot a za masu vody. Všichni říkali, že už to klesá, ale neklesalo,“ vzpomínala jedna z žen, kterou zasáhly letošní povodně.

Jen několik dní poté vyšla mezinárodní vědecká studie, která vůbec poprvé i pro událost na českém území přesněji určila vliv změny klimatu. V tomto případě šlo o historické úhrny srážek, které by bez spalování uhlí, ropy a plynu byly slabší a méně pravděpodobné.

„Je mnohem, mnohem dražší nic proti změně klimatu nedělat než naopak. Tyto povodně stály obrovské sumy peněz, ale taky lidské životy. Takže kdo předstírá, že si nemůžeme dovolit dobrou klimatickou politiku, tak si zahrává s lidskými životy,“ komentovala české povodně spoluautorka studie Friederike Otto, klimatoložka z Imperial College v Londýně.

‚Přikládat pod kotel‘

Snižování emisí nebo adaptace české krajiny se ovšem ani poté nestalo českou politickou prioritou. A ve světě to není jiné. Nejteplejší rok v historii měření klidně může mít i tvář amerického republikána Donalda Trumpa.

V době zhoršující se klimatické krize, která podle Světového ekonomického fóra působí ve světě škody ve výši skoro 400 milionů korun za hodinu, si Američané zvolili prezidenta, který tento problém popírá a plánuje naopak přikládat pod kotel masivní podporou těžby fosilních paliv, rušením pravidel na ochranu přírody a stažením se ze světové klimatické diplomacie.

„Pro svět je opravdu důležité, aby prezident Spojených států uznával změnu klimatu jako problém, který je potřeba spravedlivě řešit. Spojené státy vypustily historicky nejvíc emisí skleníkových plynů. A pokud Američané nebudou pořádnými lídry v ochraně klimatu, což ani Bidenova vláda nesplňuje, tak nebudeme schopni ten problém efektivně řešit,“ říká pro Český rozhlas Niranjali Amerasingheová, výkonná ředitelka organizace ActionAid USA.

Nejteplejší rok v dějinách měření a podle vědců i v dějinách lidské civilizace byl mimo jiné rokem, kdy Velká Británie zavřela svou poslední uhelnou elektrárnu, ve světě raketově přibývalo obnovitelných zdrojů energie a klimatoložka se stala prezidentkou Mexika.