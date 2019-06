‚Možná budu dojit pampelišky.‘ Madeta nebude mít dost mléka, hlavní dodavatel dal přednost Němcům

Největší česká mlékárna Madeta přijde o dvě stě tisíc litrů mléka denně. Mlékárenské a hospodářské družstvo JIH se s mlékárnou nedohodlo na ceně. Bude proto prodávat mléko od jihočeských zemědělců do Německa. Madeta musí do začátku července získat surovinu na výrobu svých produktů jinde. České Budějovice 7:00 7. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výrobky mlékárny Madeta (ilustrační foto) | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Na jásání to není, ale nemůžeme proti tomu nic dělat. Mají na to právo a určitě vědí, proč to dělají,“ okomentoval pro Radiožurnál snížení dodávek mléka generální ředitel jihočeské Madety Milan Teplý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Největší česká mlékárna nebude mít dost mléka. Víc zjišťovala Jitka Cibulová Vokatá

Mlékárenské družstvo JIH vyveze víc mléka do Německa. Firmě Goldsteig v bavorském Chámu, se kterou spolupracuje už od roku 2004, dodává v současnosti už čtyři sta tisíc litrů denně. Rozhodla cena, potvrdil předseda JIHu Karel Bednář.

Německá mlékárna nabídla jihočeským zemědělcům téměř o třicet haléřů víc za litr mléka než Madeta. To produkci jihočeské mlékárny významně ovlivní.

„Podle toho, kolik mléka neseženeme, o tolik budeme muset pokrátit výrobu trvanlivého mléka v Pelhřimově a omezení sušení mléka třeba pro arabský trh v Jindřichově Hradci. V nejhorším případě by to mohla být až miliarda v ročním obratu dolů,“ dodává Milan Teplý.

Odliv mléka do Německa se podle ředitele Milana Teplého odrazí i na návratnosti investic Madety.

„Investujeme poměrně značné obnosy finančních prostředků do výstavby nové mlékárny a ta nová mlékárna nebude mít surovinu, čili investice nebude tak úspěšná, jak se podle původních propočtů zdálo,“ říká.

Přehled tisku: klesá výroba mléčných výrobků nebo chlapec z Plzeňska, který vydíral spolužačky Číst článek

Mlékárenské družstvo JIH ohlásilo Madetě snížení dodávek mléka před půl rokem. Radiožurnál zjistil, že zatím má mlékárna přislíbeno z jiných zdrojů padesát tisíc litrů denně.

‚Komora nezasahuje‘

„Dostali jsme takovou kamarádskou výpomoc z mlékařského sektoru - Jihlavské mlékárny, v Jihočeském kraji – lovíme mléko, kde se dá. I u těch, kteří třeba po určitou dobu dávali do nějaké jiné mlékárny, ale to je opravdu malé množství. Koho potkám, toho se budu ptát, jestli by mně nedal malé mléko. Možná budu dojit i pampelišky, to já nevím,“ vysvětluje Teplý.

K situaci se vyjádřila také ředitelka jihočeské Agrární komory Hana Šťastná. „Je škoda, že největší odbytová jihočeská společnost MHD JIH (Mlékařské a hospodářské družstvo JIH, pozn. red.) a největší jihočeská lékárna nedokážou nastavit logicky nejvýhodnější maximální spolupráci,“ řekla Radiožurnálu.

„Každopádně agrární komora nezasahuje do dodavatelsko-odběratelských vztahů a k odklonu suroviny zřejmě došlo na základě 15 lety prověřené korektnosti a cenové politiky bavorské mlékárny,“ dodává.

Mlékárenské družstvo JIH začne padesát procent mléka od svých dodavatelů vozit do Německa od prvního července.