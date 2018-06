Mléko za korunu? ‚Nevím, jak rozhodne Antimonopolní úřad. Krátkodobé akční nabídky jsou ale legální‘

Ministerstvo nesouhlasí s nedávnou nabídkou Kauflandu, který na přelomu května nabízel litr mléka za korunu ke každému nákupu nad sto korun. Ministerstvo kvůli tomu podá podnět k antimonopolnímu úřadu. Podle resortu takové akce obchodů pokřivují trh.

Jsou krátkodobé akční nabídky v souladu s právními předpisy?

Naprosto. Dost mě překvapuje, že ministerští úředníci mohou tvrdit, že se jedná o krácení DPH nebo něco podobného. Obchod se chová naprosto podle zákona, žádné zákony neporušuje. Jedná se o marketingové akce a jde to z nákladu obchodu, takže nikoho nepoškozují.

Jsou akční ceny vždy na účet prodejce, nebo se prodejci snaží tlačit ceny dolů už při výkupu, aby je pak mohli prodat při výrazných slevách?

To závisí na obchodním jednání obchodníka s jeho dodavatelem. Dodavatelé s podporou ministerstva zemědělství a zemědělsko-potravinářské lobby se postarali o to, že obchodníci mají velmi limitované možnosti vyjednávání, podle zákona o významné tržní síle. Nechápu, co se zdá být nelegálního v tom, že se obchodník rozhodne na své vlastní náklady snížit cenu zboží pod nákupní cenu.

Ministr Milek chce, aby ÚOHS prověřil mléko za korunu. ‚Běžná obchodní praxe,‘ reaguje Kaufland Číst článek

A co námitka ministerstva, že se tím pokřivuje trh?

Osobně se nedomnívám, že se tím pokřivuje trh. Nevím, čím by se pokřivoval, protože obchodníci primárně soutěží mezi sebou a ne se svými dodavateli. Soutěží o to, kdo z nich bude schopen přilákat zákazníky. Je zapotřebí, aby konkurence existovala. I dodavatelé mají konkurenci mezi sebou. Problémem je, že ne všichni jsou schopni vyrábět kvalitní zboží, které obchodníci budou odebírat. Toto nelze žádným zákonem zregulovat. Dnes je na trhu zhruba 100 000 českých dodavatelů potravin a průměrný supermarket nabízí asi 10 000 potravinových položek. Obchodník musí vybírat z dodavatelů a všech jejich potravinových položek, kterých jsou asi 2 miliony. Nemůže mít všechny, protože konkurence i na straně výrobců je veliká.

Budete schopni své stanovisko obhájit i před antimonopolním úřadem?

Antimonopolní úřad v České republice rozhodně není apolitický. Je pod velkým politickým tlakem, a jak rozhodne, to dokážu jen velmi těžko odhadnout. Ale pokud by se celá záležitost dostala k Ústavnímu soudu, tak ten by jednoznačně rozhodl, že v krátkodobé akční nabídce nebylo nic protizákonného.