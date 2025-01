Migrace je jednoduché téma na vytváření strachu. Ve veřejné debatě nemají čísla velký dopad, míní Faltová

Česká policie vloni zaznamenala výrazný pokles ve všech kategoriích nelegální migrace. Je to důkaz, že mezinárodní spolupráce při ochraně evropských hranic funguje? Přicházejí tím protimigrantské politické strany o argumenty? „To, že by některá opatření mohla možná fungovat, nebude mít vliv na to, jak bude téma migrace využívané,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 1. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle policie klesla meziročně tranzitní migrace přes Česko o více než 90 procent, vy jste k takové statistice ale rezervovaná. Proč?

Nevíme přesně, co za těmi čísly je. Jednak to není číslo, které říká, že takový počet cizinců bez oprávnění k pobytu v České republice je. Nikdo neví, kolik jich je. Je to počet lidí, kteří jsou zadrženi bez oprávnění, ať už tranzitují, nebo jsou tady a třeba jim vypršelo vízum a jsou tady prostě déle.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V České republice je migrace a uprchlictví obrovským tématem, přestože u nás až do války na Ukrajině byli uprchlíci téměř neviditelní, říká Faltová

Bez čísla kontrol, tedy toho, kolik policie věnovala hodin odhalování té „neregulérní migrace,“ nám to příliš neříká. Je ale pravda, že pokles na západobalkánské trase, která je hlavní zdrojovou trasou tranzitní migrace pro Českou republiku, tam je znatelný.

Řekla jste, že nevíme, kolik osobu u nás pobývá nelegálně, ale podle policejního webu vloni v Česku celkově pobývalo nelegálně 9461 lidí, což znamenalo meziroční pokles 2,3 procenta. To podle vás není relevantní?

To jsou lidé, které policie zkontrolovala, zadržela a zjistila, že tu pobývají bez oprávnění. Ale ti všichni, které nezadržela, tu pobývají a nevíme o nich. Myslím, že odhad, kolik jich je, momentálně není. Kdysi dávno, opravdu mnoho let zpátky, se tím zabývali sociologové a demografové, ale ono se to proměňuje. Jsou to určitě desítky tisíc lidí.

Razantnější postup EU

Podle Evropské pohraniční agentury Frontex se v minulém roce snížila nelegální migrace do Evropské unie ve srovnání s předešlým rokem o 38 procent. Je to povzbuzující? Znamená to, že by mohla migrace na kontinent mít sestupnou tendenci?

Podle mě je otázka, co očekáváme a co mají být povzbuzující čísla. Znamená to asi, že se proměňovala situace v zemích, přes které migranti, kteří přichází do Evropské unie, tranzitují.

Může to znamenat, že ta cesta je komplikovanější, že někde byl konflikt, který se zmírnil a lidé odtamtud neodcházejí. Znamená to také možná, že Evropská unie postupuje daleko razantněji a my víme, že se to na hranicích děje, násobně roste počet nelegálního vytlačování lidí. Lidé na cestě umírají, nedostanou se zpátky. Je to posílení spolupráce s Liby, je to komplex nějakých opatření.

A 78% decline in illegal border crossings throughout the Western Balkans in 2024 serves as proof that when the European Union and its neighbours work together, migration challenges can be tackled effectively.



Frontex's ongoing cooperation with Albania is of critical… pic.twitter.com/4ay0P1rs5x — Frontex (@Frontex) January 29, 2025

Podle Jiřího Pehe z New York Univerzity of Prague a jeho komentáře pro Český rozhlas Plus mohl sehrát pozitivní roli přijatý migrační pakt, který je důležitý i v symbolické rovině, protože vysílá jasný signál, že Evropská unie chce s nelegální migrací bojovat. Souhlasíte?

Nesouhlasím. Nemyslím si, že přijetí migračního paktu v tuto chvíli má jakýkoliv dopad i proto, že členské státy teprve připravují plány, jak ho implementovat. Ač bych si myslela, že si v rámci Evropské unie myslíme, že lidé sledují evropskou legislativu, tak ji nesledují.

Ten odstrašující, informační moment rozhodně nespočívá v přijetí migračního paktu, u kterého podle mého názoru teprve uvidíme, jestli opravdu bude mít nějaký efekt. To je, myslím, ještě hodně velká otázka.

Téma na vytváření strachu

Má pravdu Jiří Pehe, když tvrdí, že díky tomu, že migrace do Evropy klesá, ztrácí téma populistické a protimigranské strany?

To jsem nezaznamenala. Myslím si, že v politické debatě i v debatě veřejnosti reálná čísla nemají moc velký dopad. Je to velmi dobře vidět na České republice, kde je migrace a uprchlictví obrovským tématem, přestože u nás až do války na Ukrajině byli uprchlíci téměř neviditelní. Rozhodně ty počty byly minimální a přesto to bylo obrovským tématem mnoha předvolebních kampaní. Teď to znovu vidíme a zřejmě i uvidíme.

S realitou to nemá nic společného. Obdobně je to v jiných členských státech a na evropské úrovni. Je to jednoduché téma na vytváření strachu a to, že by některá opatření mohla možná fungovat, nebude mít vliv na to, jak to téma bude využívané.

Němečtí poslanci neschválili návrh zákona k omezení migrace. Měl omezit slučování rodin uprchlíků Číst článek

Opakovaně připomínáte, že migraci nelze zastavit, podniká ji zhruba tři procenta populace. Musíme se s tím zkrátka smířit?

Já se domnívám, že se s tím musíme smířit a myslím, že se to domnívá i celá řada sociologů, demografů a expertů na migraci. Vždycky to tak bylo. Není to něco nového, co se tady objevilo až třeba se zavedením kontrol na hranicích. Češi také migrovali, velké migrační vlny z Československa jsme určitě zaznamenali všichni.

Zároveň si myslím, že je potřeba si uvědomit, že ti lidé tady často žijí, pracují, starají se o nás třeba v sociálních službách. V okamžiku, kdy se změnila situace v Sýrii, z Německa zaznělo, že pokud by se syrští lékaři rozhodli odejít, tak jim zkolabuje zdravotní systém.

Myslím, že si musíme uvědomit také pozitiva, která migrace přináší. To se týká i lidí bez oprávnění. Uklízí tady, pracují na stavbách ve všech členských státech Evropské unie. Je tu pro ně prostě příležitost, aby tu pracovali a žili a my ji využíváme. Sankce potom znamená tedy nějakou sankci i pro společenství, ve kterém ti lidé žijí.

Co hrozí v Česku lidem, kteří jsou zde nelegálně? Jaké změny přinese evropský migrační pakt, který má začít platit v červnu 2026? A co by se mohlo změnit v migrační politice Německa a jaké dopady by to mohlo mít na Česko? Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.