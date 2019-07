Prezident nemá právo kádrovat naše kandidáty, říká šéf středočeské ČSSD Povšík

Předseda středočeské ČSSD Robin Povšík považuje za šílené, že nejvyšší ústavní činitel porušuje Ústavu. Řekl to ve čtvrtek ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Dodal také, že prezident podle něj nemá právo kádrovat kandidáty sociální demokracie. Podle něj jako člena širšího vedení by také strana nepřistoupila na výměnu kandidáta do čela ministerstva kultury. Praha 12:57 11. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman. Velitelské shromáždění náčelníka generálního štábu Aleše Opaty k objasnění úkolů české armády v roce 2019. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je pro vás přijatelným řešením plán, se kterým jde premiér Andrej Babiš (ANO) dnes na Hrad, a to, že ministr Antonín Staněk (ČSSD) skončí sám a sociální demokracie na jeho místo navrhne někoho jiného než Michala Šmardu (ČSSD)?

Nikdo z nás neví, jestli je to skutečně plán pana premiéra. Myslím, že na panu premiérovi v současné době leží obrovská odpovědnost, protože je to skutečně na něm, aby si vynutil, že bude dodržovat koaliční smlouvu a pan prezident konečně začne dodržovat nejvyšší zákon této země, a to je Ústava.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si shrnutí aktuálního dění na české politické scéně kolem výměny v čele ministerstva kultury, včetně rozhovorů

Pokud jde o to, zda by sociální demokracie přistoupila na změnu nominanta na ministerstvo kultury, tak já se za sebe v tuto chvíli se domnívám, že nepřistoupila.

Je svaté právo každé politické strany, která je v nějakém svazku, v tomto případě v koaličním stavu s hnutím ANO, si nominovat svého kandidáta na ministra.

Není ta situace podobná jako s neúspěšnou nominací Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministra zahraničí? Jeho také prezident odmítal jmenovat a poté, co sociální demokracie našla Tomáše Petříčka (ČSSD), tak byl jmenován prezidentem bez prodlevy. Nestálo by za to najít jiného vhodnějšího kandidáta na ministra kultury, než je Michal Šmarda?

Už tehdy to byla určitá anomálie a v sociální demokracii byla tendence se podílet na vládnutí v této zemi, realizovat program sociální demokracie. Nechci se dotknout Mirka Pocheho, kterého znám spoustu let, ale je trochu kontroverzní osobou. Zatímco Michal Šmarda je člověk mimořádně úspěšný a troufnu si říci, že i morálně čistý…

Promiňte, ale názor prezidenta asi takový není.

To je věc pana prezidenta, který by měl v první řadě dodržovat Ústavu této země. Pan prezident ji nedodržuje a já to považuji za největší problém. Když nejvyšší ústavní činitel této země nedodržuje nejvyšší zákon této země.

Pan prezident přijme ve čtvrtek dne 11. července 2019 v 17:00 hodin na Pražském hradě na jeho žádost předsedu vlády Andreje Babiše. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 8. července 2019

Jak vy jako ČSSD chcete donutit prezidenta, aby dodržoval Ústavu?

V tuto chvíli je to hlavně věcí pana premiéra. Pan premiér i celé vedení hnutí ANO chce pokračovat v této koalici, protože ji považuje za úspěšnou a smysluplnou. Celkem rozumím, že se pan premiér nechce dostat do klinče nebo do situace, kdy bude muset poslouchat nevyzpytatelného pana Okamuru (SPD).

V konečném důsledku, pokud by sociální demokracie odešla, tak mu velmi zásadním způsobem bude do sestavování vlády a vládnutí hovořit nepříliš vyzpytatelný pan prezident. V tuto chvíli čekáme na to, s čím pan premiér přijde. Jestli ale chce přijít s tím, že máme změnit nominanta, tak je to naprostý nesmysl. A je to ukázka toho, že pan premiér úplně neporozuměl té stávající situaci.

Od nevěrohodnosti k bezmezné podpoře. Vrtkavé politické spojenectví Zemana a Babiše čeká další zkouška Číst článek

A váš další krok, pokud by to zůstalo při řešení, že máte změnit nominanta na ministra kultury, by byl tedy jaký?

Je to evergreen těchto dnů, že se nás sociálních demokratů všichni ptají, co budeme dělat za několik dalších dnů. V tuto chvíli probíhají různá jednání, pan premiér dnes bude hovořit s panem prezidentem, zítra bude s panem prezidentem hovořit náš předseda Jan Hamáček, takže ta jednání a postupy se realizují každý den a musíme vyčkat do pondělka. Za sebe říkám, že jsem příznivcem toho, abychom s hnutím ANO vládli dál. Myslím, že tyto dny, ať už je to významná valorizace důchodů, úprava rodičáků nebo řešení dluhu dětí, ukazují, že má smysl v té vládě být.

Jak silný je tento hlas i ve středočeské ČSSD, jestli s ním nejste ojedinělý?

Rozhodně nejsem ve středočeské ČSSD ojedinělý. Obecně podporujeme vládní projekt. Se svými kolegy se sejdu ještě v pondělí před hlasováním předsednictva, ale jak s nimi telefonuji a jsem s nimi v kontaktu, tak vím, že podporujeme to, abychom ve vládě pokračovali.

Neobáváte se, že budete s tímto názorem v ČSSD osamocen, co se týče krajů?

Myslím, že je potřeba o těch věcech hovořit. Je potřeba si uvědomit, že nejde o to, jestli sedíme ve vládě, jestli máme pět křesel, ale že sociální demokracie se možná dostává do svým způsobem historické role, že chrání ústavnost v této zemi. Přijde mi naprosto šílené a nemyslitelné, že nejvyšší ústavní činitel v této zemi porušuje Ústavu.

Babiš by v případě odchodu ČSSD z vlády nejprve jednal s opozicí o podpoře rekonstruované vlády Číst článek

A je potřeba domyslet, že když se sebereme a odejdeme z vlády, tak vyklízíme pole prezidentovi k tomu, aby si s touto zemí dělal naprosto, co chce, a mimo rámec všech platných a uznávaných pravidel. Tuto věc si musíme čím dál tím víc uvědomovat. A o těchto věcech budu se sociálními demokraty, se svými kolegy hovořit.

Pane Povšíku, nedáváte naopak prostor panu prezidentovi, aby tím, že trváte na Michalu Šmardovi, demisi pana Staňka s panem prezidentem zobchodoval?

Pan prezident nemá právo kádrovat naše kandidáty.

Ale nedáváte tím panu prezidentovi prostor, aby řádně zobchodoval demisi pana Staňka s panem premiérem?

O čem se tady bavíme, používáme slova jako obchod. Hovoříme o vládě poměrně významné země v rámci Evropské unie…

Tak pan premiér je obchodník…

Zatím pan premiér ukázal, že mu to obchodování, abych použil váš termín, který v rozhovorech používal i pan premiér, příliš nejde. My jsme standardní politická strana a postupujeme standardními postupy. Na žádné obchody nepřistupujeme.

Máme v tuto chvíli svého mimořádně kvalitního a úspěšného nominanta. Na tom trváme. Pokud pan premiér myslí vážně ten zájem s námi spoluvládnout i nadále vážně, tak musí najít řešení. A jedním z možných řešení a ústupků sociální demokracie je případná výměna resortu v rámci vlády České republiky.

Hnutí ANO už ale řeklo, že to zatím nepřipadá v úvahu.

Hnutí ANO nás určitě překvapí a potěší velmi dobrým řešením, které se v řádu hodin nebo nejdéle dnů dozvíme.

Pan prezident se v pátek dne 12. července 2019 v 15:00 na zámku v Lánech setká s vicepremiérem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a ministrem kultury Antonínem Staňkem. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 9. července 2019