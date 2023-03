Deset let v úřadu a prakticky stejný počet mediálně sledovaných sporů. Prezidentství Miloše Zemana bude spojeno s řadou kontroverzních výroků, bonmotů a činů, které měly i justiční dohru. Jaké soudní spory prezidenta a jeho blízké spolupracovníky v úřadu provázely? Server iROZHLAS.cz shrnuje i tuto etapu Zemanova prezidentství.

Výroky na účet bývalých spolupracovníků a známých osobností, posouvání hranic prezidentských pravomocí stanovených zákonem či spory s médii kvůli neposkytování informací o zdravotním stavu prezidenta.

To je obecný výčet sporů, které během svého prezidentství vedl Pražský hrad a prezident Miloš Zeman.

Bilance přitom není pro Kancelář prezidenta republiky nijak příznivá. Její a Zemanův advokát Marek Nespala uspěl jen ve třech mediálně sledovaných sporech. Dva stále ještě probíhají. A u zbylých šesti naopak hlava státu a její spolupracovníci soud prohráli.

Podle Petra Leyera, právníka organizace Transparency International, bylo přitom už dopředu u řady případů jasné, že je Hrad nemůže vyhrát. A tedy vynakládání veřejných prostředků na ně bylo zcela zbytečné.

„Řada těch případů je právně velmi vratkých a každý právník by poškozeným řekl, že trestní oznámení nedává v takových případech úplně smysl, protože bude s největší pravděpodobností odloženo,“ popsal serveru iROZHLAS.cz s tím, že problematické je i to, že takové spory, třeba i soukromé, jsou z veřejných rozpočtů vůbec hrazeny.

Jak informoval už dříve server iROZHLAS.cz, za právní služby zaplatil Hrad smluvené Advokátní kanceláři Nespala za deset let téměř 21 milionů korun. Redakce proto připravila výčet mediálně sledovaných procesů, které Pražský hrad za prezidentství Miloše Zemana vedl.

Spor s Hasenkopfem

Krátce po nástupu Miloše Zemana vypověděla prezidentská kancelář pracovní smlouvu s někdejším poradcem bývalého prezidenta Václava Klause, právníkem Pavlem Hasenkopfem.

Výpověď přišla krátce poté, co spor mezi právníkem a prezidentskou kanceláří o autorství znění Klausovy amnestie přerostl do veřejného prostoru. Přesto prezidentská kancelář výpověď zdůvodňovala údajnými pracovními absencemi Pavla Hasenkopfa. Hrad tvrdil, že právník v květnu 2013 nepřišel pětkrát do práce bez omluvy.

Spor se nakonec dostal před soud, který dal Hasenkopfovi za pravdu a výpověď označil za neplatnou, což později potvrdil i odvolací Městský soud v Praze. Kancelář prezidenta republiky podávala ještě dovolání k Nejvyššímu soudu, Hasenkopf ale nakonec prezidentskou kancelář opustil po dohodě v říjnu 2014. Hrad mu za to vyplatil náhradu za dlužné platy.

V březnu 2017 pak právník stáhl žalobu, kterou kvůli údajně neoprávněné výpovědi podal. K jaké dohodě mezi Hradem a právníkem došlo, ale není jasné. Obě strany se totiž dohodly na mlčenlivosti.

Ve věci autorství Klausovy amnestie spor skončil smírem. A to už na konci srpna 2014.

„Pavel Hasenkopf byl vyzván v rámci svého pracovního poměru svým nadřízeným, ředitelem politického odboru Ladislavem Jaklem, k předložení vlastního návrhu amnestie. Návrh Pavla Hasenkopfa neobsahoval zmírnění nebo prominutí trestů nebo zastavení trestních stíhání pachatelů závažné hospodářské trestné činnosti. Vyhlášené znění amnestie neměl Pavel Hasenkopf možnost ovlivnit,“ zní text smíru.