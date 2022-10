S posudkem z Bohnic neuspěl. Proč žalobce smetl Zemanovu stížnost na padělání lékařských zpráv?

„Jde o kompletní obraz vašeho zdraví,“ píše žalobce Richard Petrásek v dokumentu, kterým zamítl trestní oznámení prezidenta Miloše Zemana, že lékaři padělali jeho lékařské zprávy. Čtyřstránkové usnesení má server iROZHLAS.cz k dispozici a zveřejňuje jej v plném znění. Stížnost podal Zemanův právní zástupce Marek Nespala. Na základě závěrů lékařů se totiž otevřela diskuse, jestli nemá být prezident dočasně zbavený pravomocí. Praha 5:00 15. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman přivítal na Pražském hradě prezidenta Černé Hory Milo Djukanoviče. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Po přezkoumání Vašeho podání a vyžádaného spisu, včetně zdravotnické dokumentace ÚVN (Ústřední vojenské nemocnice, pozn. red.), jsem dospěl k závěru, že z Vašeho podání nevyplývají základní skutečnosti umožňující učinit závěr o podezření ze spáchání skutku, který by byl možno posoudit jako trestný čin,“ uvedl v usnesení žalobce Petrásek.

Zemanovo podezření na sabotáž se nepotvrdilo. Lékařské zprávy při jeho hospitalizaci nikdo nepadělal Číst článek

Pro připomenutí: loni 18. října obdržel předseda Senátu Miloš Vystrčil od ředitele Ústřední vojenské nemocnice Miroslava Zavorala dopis o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana. Hlava státu byla v nemocnici tou dobou už druhý týden hospitalizovaná kvůli ascitu a encefalopatii, což jsou průvodní příznaky cirhózy jater. Prezident byl ve velmi vážném stavu.

„Vzhledem k charakteru onemocnění je dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech je hodnocena jako málo pravděpodobná,“ citoval tehdy Vystrčil z dopisu.

Poté v Senátu rozvířil debatu, zda by Zemanovi neměly být dočasně odebrány jeho kompetence na základě článku 66 Ústavy.

Řešilo se například, zda byla hlava státu v té době schopná podepsat dokument k ustavující schůzi sněmovny po tehdejších volbách, jak server iROZHLAS.cz popsal ZDE. Objevily se také pochyby o jmenování šéfa krajského soudu v Brně Milana Čečotky (více čtětě ZDE).

Zemanův podnět

Zeman si prostřednictvím advokáta Nespaly stěžoval, že zprávy o jeho zdravotním stavu nebyly pravdivé. Prezident v podnětu napsal, že jakožto přímo volená hlava státu byl nucen čelit pokusu o zbavení pravomocí.

Pražské vrchní státní zastupitelství pak v srpnu sdělilo, že podezření na sabotáž nebylo důvodné. Nadále ale pokračovalo prošetřování možného padělání lékařské zprávy, které řešilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6. Podle žalobce se ale vůbec nejednalo o lékařské zprávy: „Není možné jejich obsah hodnotit jako lékařskou zprávu, posudek nebo nález.“ Šlo podle něj o „neformální přípis“.

„I v případě, že by neformální přípisy měly povahu lékařské zprávy, posudku či nálezu, jedná se jen o vaši polemiku s jejich obsahy,“ dodal k tomu Petrásek. Z jeho usnesení přitom vyplývá, že Nespala na podporu svého tvrzení předložil pouze znalecký posudek z oboru psychiatrie, který vypracoval Znalecký ústav Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Na podporu toho, že je Zeman schopný vykonávat svoji funkci i v nemocnici, zveřejnil jeho kancléř Vratislav Mynář video, na kterém prezident podepisuje dokument | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Kompletní obraz

„Na rozdíl od Vámi předloženého znaleckého posudku (…), který podal znalecký posudek čistě a pouze z odvětví psychiatrie, je konsiliární vyšetření a závěry ze všech potřebných oblastí medicíny, kompletním obrazem Vašeho zdravotního stavu. Nutno také podotknout, že závěry psychiatrického znaleckého posudku nejsou v rozporu s psychiatrickými závěry konsilia,“ konstatoval žalobce.

Hrad zrušil Zemanův čtvrteční program, podle Ovčáčka z technických důvodů Číst článek

S dokumentu nevyplývá, že by se žalobce zabýval nějakým dalším důkazem, který by Zemanův advokát Nespala přednesl. Postup podle článku 66 Ústavy, kterým by teoreticky mohl Senát odebrat prezidentovi pravomoci a o němž se během Zemanova pobytu v nemocnici hovořilo, označil za pouhou „neschopenku“.

„A tak jako běžné neschopenky by mohla být při zlepšení zdravotního stavu zrušena,“ dodal k tomu s dovětkem, že Zeman by se proti tomu mohl případně bránit u Ústavního soudu.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček k tomu uvedl, že od samého počátku šlo o lživé informace o skutečném zdravotním stavu prezidenta. V době, kdy podle lékařů prezident bojoval o život, tvrdili jeho spolupracovníci, že si pochutnácá na meruňkových knedlících a vinné klobáse.

Zeman snahy o převod pravomocí označil v únoru za pokus o puč. V reakci na to Vystrčil řekl, že konal tak, jak mu přikazuje Ústava a jak má předseda Senátu konat, pokud veřejnost nemá o zdraví nejvyššího ústavního činitele informace, na něž má nárok.