Místo tuctové stavby vsadili na originální řešení. Holice staví lávku podle návrhu ze studentské soutěže

Není mnoho měst, která v oblasti moderní architektury upřednostňují neotřelé nápady a fantazii. Touhle cestou se vydaly třeba Holice na Pardubicku, kde aktuálně za městské peníze staví novou lávku u domova seniorů. Bude mít nezvykle trojúhelníkovitý půdorys, dřevěný chodník, zábradlí z cortenové oceli a osvětlení z LED pásek. A nejen to. Originální návrh vzešel ze studentské soutěže a teď už dostává reálnou podobu. Holice 19:06 29. října 2024 Dělníci vážou výztuž pro betonáž základu. Na něm bude stát nová lávka | Foto: Ondřej Wolf | Zdroj: Český rozhlas

Dělníci v těchto dnech pomocí bagru postupně rozebírají staré přemostění, které nahradí nová lávka vypracovaná podle studentského architektonického návrhu. „Vidíme ocelové základy pro betonování nosných částí,“ říká nezávislý starosta Holic Ondřej Výborný.

Na začátku projektu byla architektonická soutěž vyhlášená pro studenty pražského ČVUT. Odborná porota posuzovala 17 návrhů, v anketě mohla hlasovat i veřejnost. Nakonec zvítězila vize trojúhelníkovité lávky z pera Terezy Hais Dvořákové.

„Samotná lávka bude mít zábradlí z cortenu, ve kterém budou vidět ta nejdůležitější data z historie města. Bude osvětlená LED pásky,“ dodal starosta. Pochozí plocha bude dřevěná a v předpolí lávky už vzniká i sezení.

„Budou to takové stupně, na které si budou moct sednout jak studenti, kteří tudy chodí do gymnázia, tak i senioři,“ plánuje Výborný. Typizovanou lávku tu podle starosty nechtěli. Za originál dá město pět milionů korun. Hotovo by mělo být do konce roku.

Po lávce bude vodní prvek

Tím ale tento příběh neskončí. Studenti z ČVUT pro Holice navrhli další stavbu, tentokrát nový vodní prvek na hlavním náměstí. Odborná porota a veřejnost vybrali teď na podzim návrh od Petra Nováka.

„Je to místo, které se nám promítá i do znaku města, protože půl znaku města zabírá vahadlová studna. Ten návrh, který vyhrál, je moderním ztvárněním této studny.“ Z vrcholu objektu poteče voda do mělkého bazénku. Stávající vodní prvek je nefunkční, slouží už jen jako místo pro okrasné květiny, stojí namístě starého asi 300 hlubokého artézského vrtu. Nová fontána by mohla být do dvou let.

Vizualizace nové lávky přes Ředický potok. Má trojúhelníkový půdorys, povrchy jsou ze dřeva a cortenové oceli a ukazuje časové milníky Holic | Zdroj: Tereza Dvořáková, město Holice