Obyvatelé Libavé už přes půl roku nemohou pít vodu z kohoutku. Obsahuje nadlimitní množství uranu

Víc než půl roku nemůžou obyvatelé Města Libavá na Olomoucku pít vodu z vodovodní sítě. Obsahuje nadlimitní množství uranu. Dodávky pitné vody má na starosti armáda. Termín pro výměnu vadných vodovodních filtrů několikrát odložila. Nyní by se lidé měli dočkat nápravy. Město Libavá (Olomoucko) 23:33 16. dubna 2025

Filtry vojáci začali instalovat ve středu 16. dubna. „Namontování nových speciálních filtrů v úpravně vody je otázkou už jen několika hodin,“ uvedla mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.

Podle ní zdržení způsobila nutnost čekat na speciální filtrační materiál. „Vzhledem ke speciální povaze filtračního materiálu, kterým je bazický ionex, nebylo možné dříve zajistit jeho potřebné množství. Čekat jsme museli na dodávku ze zahraničí, která byla závislá na průběhu lodní přepravy,“ vysvětlila.

Kvůli znečištěné vodě musí obec zajišťovat náhradní zásobování balenou vodou. Ta je distribuována nejen do domácností, ale také do školy a školky. „Vaříme výhradně z balené vody, kterou dodává obec,“ říká Monika Nová, vedoucí školní jídelny ve Městě Libavá.

„Začneme pracovat na tom, aby se zprovoznil přivaděč z Kružberské přehrady. Bude se dělat studie, jak by to šlo provést.“ Oldřiška Valtošová, nezávislá starostka Města Libavá

Dodávky ale nejsou jednoduché. „Nejhorší je vždycky všechno natahat z auta. Řidiči nám s tím sice někdy pomůžou, ale většinou si musíme poradit sami – někdy i za pomoci dětí. Uděláme řadu a přeneseme třeba sto nebo dvě stě balíků tam, kam se to zrovna vejde. A tím pádem taky vytváříme spoustu plastového odpadu,“ dodává Nová.

Na život ve vojenském prostoru si místní obyvatelé zvykli. S hlukem ze střeleb nebo přeletů armádních letadel problém nemají. Voda je ale jiná věc. „Já na Libavé žiju už 30 let. Za ty roky si na tyhle věci zvyknete – nevadí vám letadla, střelby, hluk... Ale ta voda? To je masakr. Jde přece o zdraví lidí a dětí,“ zmiňuje.

‚Obyvatelé jsou naštvaní‘

Náklady na balenou vodu odhaduje starostka Oldřiška Valtošová na 200 tisíc korun. Zároveň kritizuje armádu za opakované odkládání oprav. „Myslím, že už to začíná lézt lidem krkem. Obyvatelé jsou naštvaní, protože se pořád jen slibuje a konkrétní informace chybí,“ uvedla.

Problémy s kvalitou vody v Libavé trvají už několik let. Obec proto uvažuje o změně dodavatele vody.

„Zastupitelé obce se domluvili, že začneme pracovat na tom, aby se zprovoznil přivaděč z Kružberské přehrady. Bude se dělat studie, jak by to šlo provést. A pokud by nám stát pomohl nějakou dotací, rádi bychom se vrátili k odběru kružberské vody, která byla vždycky kvalitní. Je to voda povrchová a nikdy s ní nebyly problémy,“ říká starostka Valtošová.