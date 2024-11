Mokré zdi praskají, hýbe se i podloží. Statici varují, že kvůli mrazům nemusí být počet demolic konečný

Statici varují, že počet demolic domů zaplavených při zářijových povodních není konečný. Kvůli mrazům na mnoha místech zdi nasáklé vodou praskají a hýbe se i podloží. Rodiny ale v domech zůstávají a doufají, že se jim zkáza vyhne. Zátor 11:46 18. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Zátoru už šlo k zemi 12 rodinných domů. Zima ukáže, jestli nepřibudou další | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„Já to neřeším. Věřím v to, že to bude dobrý,“ říká Jaroslav. V jeho domě v Zátoru stála voda deset dní. Věří, že zimu zvládne stejně jako další v ulici podél řeky, kde už některé domy zmizely při demolicích.

Naďa ukazuje na pustou pláň. „Kolem nás to šlo teď všechno dolů. My jsme zachránili sousedy, ti mají dům z vepřovice,“ říká.

Dům vysouší, jak se dá, hodně topí a manžel Milan pořád kontroluje, jestli se něco nehýbe. „Chodím a obhlížím, co se děje. Jsou tu šedé, ještě sovětské tvárnice, a jsou napité. Oklepal jsem to, ale nevím, uvidíme,“ popisuje.

To, že u lidí vítězí naděje, nezávislá starostka Zátoru Salome Sýkorová chápe. Zároveň čeká, že s postupujícími mrazy přijdou i špatné zprávy.

„Někteří lidé už mají na domečcích praskliny, a já mám takový špatný dojem, že třeba na jaře k některým dalším demolicím těch starších domů dojde. Je to blbý, ale byla to ohromná masa i ohromná síla, která pohnula domy,“ říká starostka.

Šéf komory statiků pro Moravskoslezský kraj Petr Dospiva varuje, že vysoušení nemusí stačit. Voda zasáhla i podloží, na kterém domy stojí.

Obyvatelé hodně topí, aby domy vysušili | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„V průběhu zimy může dojít k promrzání zdiva, které je poškozené, a k potrhání vazeb ve zdivu. Případně může dojít k posunutí základů, ujíždění svahů nebo zavalení některých částí těchto objektů. Takže opravu tím, že opadla voda, nic nekončí, pro některé to teprve začíná,“ varuje Dospiva.

Obyvatelé zaplavených domů by neměli rizika podcenit. O každé větší změně mají informovat statiky. A kromě víry v dobrý konec mají raději počítat i s tím, že během zimy budou muset svůj domov opustit.