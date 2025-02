Nazvat Zelenského diktátorem chce velkou dávku cynismu, reaguje Pavel na Trumpa

Nazvat diktátorem prezidenta země, která se už tři roky brání agresi sousední jaderné velmoci, vyžaduje velkou dávku cynismu. Na síti X to ve středu uvedl prezident Petr Pavel. Reagoval tak na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ukrajinskou hlavu státu označil za „diktátora bez voleb“, jenž odvedl hroznou práci. Praha 21:23 19. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakou hodnotu by měly volby konané v zemi, která se už tři roky brání agresi sousední jaderné velmoci, napsal Pavel | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jakou hodnotu by měly volby konané v zemi, která se už tři roky brání agresi sousední jaderné velmoci? Jak zorganizovat volby s pětinou území obsazenou okupačními vojsky a pod každodenním ostřelováním celé země? Nazvat prezidenta takové země diktátorem vyžaduje velkou dávku cynismu,“ uvedl Pavel.

Na Ukrajině platí od napadení Ruskem v únoru 2022 válečný stav, který volby uspořádat neumožňuje.

Výroky Trumpa odsoudili také někteří němečtí politici. Kancléř Olaf Scholz označil za špatné a nebezpečné to, že Trump upírá Zelenskému demokratickou legitimitu. V reakci pro server magazínu Der Spiegel zdůraznil, že válku zahájilo Rusko. „Správně je, že Volodymyr Zelenskyj je zvoleným prezidentem Ukrajiny. To, že se uprostřed války nemohou uskutečnit řádné volby, je v souladu s ukrajinskou ústavou a volebními zákony. Nikdo by neměl tvrdit nic jiného,“ reagoval Scholz.

„To je zcela absurdní. Pokud jen rychle netweetujete, ale vidíte skutečný svět, pak víte, kdo v Evropě bohužel musí žít v diktátorských podmínkách: lidé v Rusku, lidé v Bělorusku,“ reagovala na Trumpovo prohlášení šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková v rozhovoru s televizí ZDF.

Trump ve středu v příspěvku na sociální síti Truth Social kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za to, že odmítá uspořádat prezidentské volby a má velmi malou podporu Ukrajinců. Jediné, v čem byl dobrý, bylo to, že se mu dařilo Bidena vodit za nos, míní Trump.

„Diktátor bez voleb, Zelenskyj by měl radši jednat rychle, jinak mu nezbude žádná země,“ napsal dále americký prezident, podle něhož by Zelenskyj nejspíš chtěl, aby válka pokračovala. Trump tvrdí, že se mu úspěšně daří vyjednávat konec války. Jeho postoj si pochvaluje Kreml.