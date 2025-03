Krizový štáb k nehodě u Hustopečí: Bečva není kontaminovaná, musíme zabránit dalšímu znečištění

Havárie a požár cisteren s benzenem na železnici v Hustopečích nad Bečvou kontaminovaly podzemní vody a ohrožují povrchovou vodu. Nijak ale neovlivnily místní pitnou vodu nebo ovzduší. Na briefingu po středečním jednání krizového štábu ministerstva životního prostředí to řekl lidovecký ministr Petr Hladík. Praha/Hustopeče nad Bečvou 21:35 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvíce ohrožená je nejbližší umělá vodní nádrž číslo šest, uvedla mluvčí hasičů Balážová | Zdroj: Hasiči Olomouc

„Pitná voda v tuto chvíli ohrožena není, kdežto u podzemní a povrchové opravdu riziko ohrožení hrozí. Proto se tam udělalo celkem šestnáct výkopů a budeme pokračovat dál, abychom monitorovali a odčerpávali vodu, která benzen obsahuje,“ řekl Hladík.

Dodal, že vláda nepředpokládá vyhlášení krizového stavu. Vzhledem k tomu, že havárie neměla žádný vliv na ovzduší, není podle Hladíka nebezpečný pohyb venku. Lidé by se ale k místu požáru stále neměli přibližovat, protože lokalita není bezpečná a okolo projíždí mnoho těžké techniky.

Řeka Bečva není podle lidoveckého ministra zemědělství Marka Výborného po havárii kontaminovaná, v bezprostředním ohrožení jsou ale tři nejbližší vodní díla.

Obnovení provozu v dubnu?

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) řekl, že zatím nedokáže odhadnout, kdy se v místě podaří obnovit vlakovou dopravu. Hlavním cílem je podle něj zabránit rozšiřování dalšího znečištění.

‚Takové havárii čelíme poprvé.‘ Benzen po nehodě cisteren u Hustopečí zasáhl podzemní vody Číst článek

Jeho resort společně se Správou železnic nyní podle Kupky dělají všechny možné kroky, aby urychlily opravy tratě a okolí, které povedou k obnovení vlakové dopravy. Vlaky teď v místě nahrazují autobusy.

České dráhy v úterý odhadly, že by se vlaky na frekventovanou trať mezi stanicemi Hranice na Moravě a Valašské Meziříčí mohly vrátit na začátku dubna. Nehodu vyšetřuje policie a Drážní inspekce, konkrétní příčiny ale zatím vyvodit nelze, dodal Kupka.

Krizového štábu se v podvečer kromě zástupců tří ministerstev a Správy železnic zúčastnili také hasiči, hygienici a pracovníci České inspekce životního prostředí. Na dálku se pak podle Výborného připojili také například starostové zasažených oblastí. „Poskytujeme naše laboratoře k měření tak, abychom řeku Bečvu ochránili, a musím říct, že to se v tuto chvíli skutečně daří,“ uvedl Výborný.

Podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka je třeba odstranit cisternové vagony, což je i po pěti dnech od nehody stále nebezpečné a hrozí výbuch. Hasiči budou společně s Českou inspekcí životního prostředí také zabraňovat dalšímu rozšiřování kontaminace.

„Snahou je, abychom na jedné straně vyloučili z hlediska používání naší techniky nějakou iniciaci (požáru) a na straně druhé abychom ještě nezhoršili dopad na životním prostředí. Je to procedura poměrně složitá už proto, že zbytky cisteren jsou vykolejeny na neúnosném terénu, takže z hlediska používání těžké techniky to nebude úplně jednoduché. Stále hrozí nebezpečí, a proto se dělají opatření,“ řekl Vlček.

Sanační opatření

Kvůli kontaminaci podzemních vod benzenem se chystají rozsáhlá sanační opatření. Odborníci vyhloubí další tři sanační jámy, celkem jich bude osmnáct. Benzen z nich začali ve středu odčerpávat a odvážet k likvidaci, řekl soudní znalec a hydrogeolog Milan Geršl, který má sanační opatření na starosti.

„Dosud bylo vybagrováno patnáct sondážních jam, ve čtvrtek budou vybagrovány další tři. Ty tři se však budou hloubit preventivně ve směru, kde to neočekáváme. Ve dvou z nich se projevil benzen pouhým okem, který se následně čerpá a odváží na speciální stanoviště,“ uvedl hydrogeolog.

Opatření po havárii u Hustopečí musí být rychlá, varují rybáři. Voda podle inspekce zasažená není Číst článek

Díky jámám je podle něj kontaminace benzenem v místě podchycena. „V jámách sledujeme, jak se benzen šíří, v momentě výskytu jej z hladiny odsajeme,“ doplnil.

Ve dvou jámách, ve kterých byla kontaminace těkavými organickými látkami zjištěna, bylo podle něj však benzenu podstatně méně, než odborníci čekali. Dodal, že cílem těchto kroků je, aby se toxická látka zachytila včas, aby se nedostala do sousedního jezera a nezůstala v půdě.

Již dříve uvedl, že pracovat je podle něj nutné rychle, látka se nesmí dostat dál do geologických struktur, kde se nemá jak rozkládat a setrvat zde může i desítky let.

Kontaminace zeminy

Podle místostarosty Hustopečí nad Bečvou Zdenka Vahaly (KDU-ČSL) by měli hasiči pokud možno co nejdříve poškozené cisterny naložit a odvézt a začít s vykopáváním kontaminované zeminy, vyplynulo to ve středu v podvečer z koordinační schůzky.

„Ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a krajskou hygienickou stanicí se vytipovalo pět lokalit na odběr vzorků vody ze studní, jde o místa relativně nejblíž havárii. Hygienici vzorky dnes odebrali, výsledky by měly být známy ve čtvrtek,“ řekl ve středu místostarosta.

„Situace je nyní taková, že díky vykopaným velkým jámám před jezerem se jim podaří dost kontaminace odstranit,“ doplnil místostarosta s tím, že z jam čerpají odborníci spodní vodu, která do nich spádově přitéká.

Rybáři budou společně s hasiči na místě instalovat provzdušňovače, které přispějí k uvolňování benzenu.

Převoz cisteren

„Dnes jsme odčerpali poslední dvě cisterny s benzenem a jednáme o tom, jak všech dvanáct poškozených cisteren, které jsou ještě na místě zásahu, bezpečně odvážet na předem určené úložiště,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová s tím, že přitom využijí automobilový jeřáb.

V odvětrání cisteren s nebezpečnou toxickou látkou pomohlo hasičům speciální zařízení, otvory do jednoho poškozeného vagónu díky němu vyřezali vodním paprskem.

Hasiči stále nezlikvidovali požár u Hustopečí. Přečerpávají benzen, škody jdou do stamilionů Číst článek

Na místě ve středu operoval speciální Cobra tým, pomocí jejich speciálního zařízení vodním paprskem řezali otvor do jedné z poškozených cisteren, kde se ještě nacházel benzen.

„Tento postup byl zvolen proto, že se jevil jako nejvíce bezpečný a ekologický. Celkově jsme pomocí vodního paprsku vyřezali čtyři otvory, díky nimž jsme mohli cisterny odvětrat a následně odčerpat chemikálii ven,“ doplnila mluvčí.

Podzemní vody

Na místě hasiči pracovali v přetlakových protichemických oblecích, za maximálního protipožárního opatření. Jejich práci monitorovaly drony.

Hasiči pravidelně měří koncentrace v ovzduší detekčními přístroji, ty jsou podle mluvčí hasičů nadále s negativními výsledky. Pro obyvatele obcí v perimetru zhruba pěti kilometrů však stále platí preventivní opatření, aby nevětrali.

Zasažení podzemních vod odborníci monitorují díky dvanácti hlubinným sondám, v těchto sanačních jámách byla zjištěna nebezpečná kontaminace těkavými organickými látkami z havárie cisteren.

„Nejvíce ohrožená je nejbližší umělá vodní nádrž číslo šest, ve které se již projevují zvýšené obsahy benzenu. Ten je zachytáván při okraji nádrže pomocí sorpčních hadů, které jsme instalovali ihned po havárii. Výtok z nádrže je od začátku monitorován a hodnoty benzenu jsou aktuálně nízké a pod limity znečištění,“ dodala Balážová. Během středy hasiči instalovali další norné stěny.

Hasiči ve středu instalovali další norné stěny do přilehlého rybníka po nehodě cisteren u Hustopečí | Zdroj: Hasiči Olomouc