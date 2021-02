Nemocnice ve Slaném: onemocnělo 14 sester z 16, většina se nakazila během čekání na vakcínu

Z některých rozhovorů mezi zdravotníky a pacienty na covidovém oddělení nemocnice ve Slaném mrazí. Třeba když lékařka Danica Weissová oznamuje pacientovi, že se jeho stav výrazně horší a personál ho zřejmě brzy uvede do umělého spánku: „Selhávají vám plíce, brzy se unavíte a budeme vás muset napojit na plicní ventilaci. Zatím to zvládáte?“ Přístroj plicní ventilace je už připravený vedle postele.

Mezi pacienty se pohybují lékaři a sestry v modrých jednorázových pláštích – někteří mají na obličeji respirátor a štít, jiný dokonce speciální dýchací masku. Pohybují se totiž v extrémně infekčním prostředí – v uplynulých týdnech se nakazily desítky jejich kolegů.

Covidová jednotka na jaře vznikla narychlo a improvizovaně z původní chirurgie. Takzvaný filtr, přes který se do ní vchází, vytvořili zaměstnanci z železné konstrukce, kterou polepili igelitem. Chodba je plná košů na prádlo, přístrojů a nábytku, který se jinam nevejde.

Oddělení má místo asi pro padesát pacientů a v posledních týdnech je neustále na hraně svých kapacit. Část pacientů dokonce zdravotníci museli převést do čtyř dalších nemocnic ve Středočeském kraji.

Britská mutace viru

Situace v nemocnici se výrazně zhoršila v posledních týdnech. Podle Weissové je důvodem nejspíš právě britská mutace viru. „Poslední dva tři týdny vnímáme agresivnější průběh té nemoci. Lidi se rychleji horší, v průběhu kratší doby končí i na umělé plicní ventilaci. Hodně lidí nám umírá. A to i mladých, na což nejsme zvyklí. I lidé kolem padesáti šedesáti let leží na JIPce v těžkém stavu,“ říká Weissová.

Britská mutace se potvrdila i mezi personálem. Za krátkou dobu onemocnělo osmdesát zdravotníků. „Nakazilo se čtrnáct sestřiček na naší JIPce ze šestnácti, což běžně nebývalo. Dřív, když se nakazil personál, tak to byly jednotky případů. Teď se to rozšířilo hrozně rychle,“ říká Weissová.

Dodává, že britská mutace samozřejmě není potvrzená u všech: „Není v našich silách, abychom u každého testovali, jestli je to britská mutace, nebo ne. Selský rozum vám ale řekne, že když se to šíří takhle rychle a je to takhle agresivní, tak když se to potvrdilo u jednoho, tak to nejspíš bude rozšířené i u ostatních.“

Většina nakažených zdravotníků podle ředitele nemocnice Štěpána Votočka už za sebou měla první dávku vakcíny. „Jsou to vesměs lidé, kteří se nakazili v mezidobí mezi první a druhou dávkou vakcíny a ti poslední se nakazili těsně kolem podání té druhé dávky,“ říká Votoček, který zdůrazňuje, že vakcína je účinná až týden po podání druhé dávky. Právě na finální proočkování všech zaměstnanců spoléhá jako na jedinou možnou cestu ze současné krize.

Nemocnice aktuálně zvládá situaci díky pomoci dobrovolníků a armády. „Ta absence zdravotníků je velmi velmi citelná. A pak je tady ještě psychická stránka: vyčerpání. Zdravotníci jsou pod velkým tlakem, a to zvláště ti na covidovém oddělení. Ta práce je opravdu úmorná, denně pracujete s lidmi, kteří se dusí, kteří umírají. Jednou budeme možná zkoumat, jaké následky tento stálý stres zanechal na psychice zdravotníků,“ uzavírá Votoček.