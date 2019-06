OBRAZEM: Desítka teroristů, přes tisíc figurantů. Podívejte se, jak vypadalo taktické cvičení Anděl

Z obchodního centra se před jednou hodinou ranní ozývá střelba, a hned poté naříkání zraněných lidí. „Pomoc, pomoc,“ volají. Teroristé zaútočili podle scénáře cvičení Anděl v době, kdy byla v nákupním centru spousta lidí.

Policejní zásahová jednotka je na místě do pěti minut. Shora vše kontroluje vrtulník. „Scénář je nastaven tak, že uvnitř objektu by mělo být cirka deset teroristů a přibližně 1100 figurantů, z nichž víc než sto by mělo být zraněno,“ upřesňuje pro Radiožurnál mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. „Počítáme s tím, že uvnitř jsou jak mrtví, tak ale i vážně zraněné osoby,“ dodává.

Policisté vybavení dlouhými nebo krátkými cvičnými zbraněmi podobných těm airsoftovým se speciálním střelivem, takzvanými FX náboji, zneškodnili teroristy po sedmdesáti minutách od nahlášení akce.

S ohledem na velký počet zraněných dorazil na místo události odpovídající počet zdravotníků a sanitek... pic.twitter.com/DBmemnDqfv — Policie ČR (@PolicieCZ) 17. června 2019

Poté vstupují do akce záchranáři, kteří měli na místě také speciální kamion Golem. „Zásah zdravotnické záchranné služby začíná v okamžiku, kdy policie označí situaci za bezpečnou,“ přibližuje náměstek ředitele pražských záchranářů Zdeněk Křivánek.

Zraněné poté záchranáři v rámci cvičení odvážejí do pražské nemocnice v Motole. „V rámci tohoto cvičení vítáme spolupráci s nemocnicí v Motole. Pokud by se jednalo o reálnou situaci, tak budeme pacienty rovnoměrně distribuovat do všech pražských nemocnic dle jejich kapacit,“ doplňuje.

Každý z policistů je podle svého zařazení vybaven cvičnými krátkými nebo dlouhými zbraněmi. Zároveň je každý z policistů vybaven speciálním cvičným střelivem, takzvanými FX náboji. pic.twitter.com/SJCWjfqsR5 — Policie ČR (@PolicieCZ) 17. června 2019

Cvičení má za cíl připravit bezpečnostní a záchranné složky na případný zásah v reálném prostředí. A podívat se na něj přišli jak pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátů, tak i ministr vnitra Hamáček, který všechny pochválil za skvělou práci.

„Chceme, aby Česko stále patřilo mezi nejbezpečnější země světa. Proto policie pravidelně cvičí zásahy při teroristických útocích, i když nám dle bezpečnostních složek nic podobného nehrozí. Stupeň ohrožení zůstává beze změny,“ popsal následně na twitteru.

Záchranáři cvičení ukončili ve 3.31 ráno, tedy 2 hodiny 39 minut po vyhlášení takzvaného traumaplánu.

Teroristé zlikvidováni, ranění vyproštěni, odnošeni a odvezeni do nemocnice.



Tohle obří cvičení opět ukázalo, že složky IZS v Praze fungují na jedničku a můžeme na ně být my i @jhamacek a @ZdenekHrib hrdí.

Díky @PolicieCZ @zzshmp @HasiciPraha @MP_Praha @FnMotol pic.twitter.com/WewaQCN74Y — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) 18. června 2019