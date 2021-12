ONLINE: Platnost očkovacích certifikátů se od ledna zkrátí, k prodloužení bude nutná posilující dávka

Platnost očkovacích certifikátů proti covidu se od ledna 2022 zkrátí na devět měsíců. Pro prodloužení platnosti je nutné, aby se lidé nechali očkovat posilující dávkou. Pokud si ji nenechají dát, certifikát jim po devíti měsících přestane platit. Na online tiskové konferenci to ve čtvrtek řekl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Aktualizováno Praha 13:30 2. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Platnost očkovacích certifikátů proti covidu se od ledna 2022 zkrátí na devět měsíců (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zkracujeme platnost očkovacích certifikátů na devět měsíců s účinnosti od 1. ledna příštího roku,“ řekl Vojtěch. Česko tak následuje doporučení Evropské komise, která na konci listopadu toto zkrácení navrhla. Pokud si lidé nechají dát posilující dávku, platnost certifikátů zatím bude podle Vojtěcha na dobu neurčitou.

Za týden milion očkovaných. Do výzvy Lékaři pomáhají Česku se za první den přihlásilo 326 lékařů Číst článek

Lidé, kteří mají očkování proti covidu-19, nyní dostávají po šesti měsících SMS zprávu, která je upozorňuje na to, že se mohou nechat přeočkovat. Budou mít tak tři měsíce na to, aby si došli na posilující dávku. Podle Vojtěcha je to dostatečná doba. Lidé nad 60 let a chroničtí pacienti dostávají upozornění o měsíc dříve, tedy už po pěti měsících.

Jedna dávka nestačí

Vojtěch také uvedl, že ministerstvo zdravotnictví vyzve lidi očkované proti covidu-19 jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson k přeočkování mRNA vakcínou PFizer/BioNTech nebo Moderna. SMS zpráva přijde těm, kdo byli očkováni před více než dvěma měsíci.

„Od pondělí začnou chodit SMS lidem, kteří mají vakcínu Janssen, o tom, že mají být přeočkovaní mRNA vakcínou,“ řekl ministr. Odborníci upozornili, že podle studií účinnost jednodávkové vakcíny klesá rychleji, zhruba po dvou měsících. U ostatních vakcín se počítá s přeočkováním po šesti měsících.

Chceme budovat očkovací centra. Ale nejsou lidi, řekl Babiš. S Fialou vyzvali k rychlé třetí dávce Číst článek

„Platí to, že tam je také maximální platnost certifikátu devět měsíců, ale doporučení je u vakcíny Janssen po dvou měsících,“ dodal ministr. Přeočkování lze podle něj velmi doporučit, proto je aplikace posilující dávky velmi důležitá.

Vakcínou Janssen očkuje v současné době 65 očkovacích centrech včetně velkých, kam mohou lidé chodit bez registrace. Podle Vojtěcha pro řadu lidí bylo atraktivní, že stačila jedna dávka.

„Myslím, že bychom ji měli mít k dispozici pro lidí, kteří mají třeba kontraindikované mRNA vakcíny. Ale do budoucna se bude asi spíš utlumovat,“ dodal. Z ostatních typů vakcín už ČR dál neobjednává vektorovou vakcínu AstraZeneca, v lednu byl měla být dostupná i proteinová vakcína od firmy Novavax.

Ve středu přibylo v Česku 21 126 nových případů nákazy koronavirem. Incidenční číslo se dostalo zpět nad 1200, ke čtvrtku na 100 000 obyvatel za sedm dní připadá 1222 nově potvrzených nákaz, předchozí den to bylo 1194. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Reprodukční číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, se vrátilo nad hodnotu jedna. Aktuálně činí 1,01, sdělil ČTK mluvčí ministerstva Daniel Köppl.

V posledních dvou týdnech denní počet nově nakažených v šesti dnech překročil 20 000. Nejvyšší za celou dobu epidemie byl minulý čtvrtek, kdy se dostal ke 28 000. Podle matematickým modelů hrozí v příštích týdnech zahlcení nemocnic.

V Česku se proti koronaviru očkuje 11 měsíců. Ke 2. prosinci 2021 bylo podáno 13 598 875 očkování. Ukončené očkování má 6 380 605 lidí a bylo podáno 938 813 posilujících dávek.