Od vypálení obce Ležáky uplyne 82 let. Na pietu po 10 letech zamířil prezident, zažehne oheň (bez)naděje

Od 8. hodiny ranní se do Ležák začali sjíždět lidé, aby si připomenuli osudy lidí, kteří tady bydleli. Byli to hlavně kameníci, rodiny s těžkými osudy, přesto byli velmi odvážní a hned po vzniku protektorátu se někteří z nich zapojili do odboje. A to se právě stalo obci osudným.

24. června 1942 přijelo gestapo a odvezlo všechny muže a ženy do Pardubic, kde je ještě tentýž večer popravili. Jedenáct dětí pak našlo smrt ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu.

Právě s dětmi souvisí i tradiční oheň (bez)naděje, který by měl zažehnout prezident Petr Pavel. Ten přijel do Ležáků úplně poprvé, je to také první prezidentská návštěva po deseti letech. Hned po příjezdu byl u toho, kdy ředitel udělil pamětní odznaky Památníku Lidice šesti lidem.

Následovalo kladení věnců u pomníku Kniha obětí, poté zazněla modlitba za všechny oběti ležácké tragédie. Zažehnutím ohně se zahájí putování, kdy se děti z místních škol vypraví po stopách ležácký dětí, oheň dovezou právě až do Polského Chelmna, kde byly tyto děti zavražděny.