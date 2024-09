ONLINE: Výsledky voleb určují, na které kraje se má vláda zaměřit. Jsou ukazatelem vývoje, míní Pavel

Výsledky krajských voleb pokládá prezident Petr Pavel za signál pro vládu, kterým územím by měla věnovat před volbami do Sněmovny v příštím roce větší pozornost. Pavel v neděli v Praze před odletem na týdenní cestu do USA řekl, že volby jsou jistě indikátorem dalšího vývoje, neměly by se ale brát jako referendum o vládě, protože mají jiná témata. Praha 16:55 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel poukázal na nižší volební účast | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na komplexní hodnocení voleb, ve kterých dominovalo opoziční hnutí ANO, je podle prezidenta ještě brzy. Odkázal na to, že se teprve skládají krajské koalice.

„Zcela jistě bychom je neměli brát jako referendum o vládě. Mají jiná témata, věnují se místním záležitostem, ne těm celostátním, evropským nebo globálním,“ uvedl. Navíc se nevolilo v Praze, což by v celostátním měřítku mělo také na výsledky dopad, doplnil.

Krajské volby, které se konaly krátce po ničivých povodních, jasně ovládlo opoziční ANO. Stejně jako před čtyřmi lety vyhrálo v deseti ze třinácti krajů. V Jihočeském, Jihomoravském a Libereckém kraji zvítězily vládní strany v čele s dosavadními hejtmany.

Je zřejmé, že v řadě krajů uspělo hnutí ANO, komentoval výsledky Pavel. „Je to také signál pro vládu pro nadcházející parlamentní volby v příštím roce, kam a do kterých částí našeho území věnovat větší pozornost. Na druhou stranu krajské koalice se teprve tvoří, kde a jací budou hejtmani, na to si ještě musíme počkat,“ dodal Pavel.

Prezident poukázal také na nižší účast, kterou však pro krajské a senátní volby považuje za obvyklou. Volební účast v krajských volbách byla téměř 33 procent, méně lidí přišlo jen před 20 lety v roce 2004.