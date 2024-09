Je možné, že přijdou žaloby kvůli nepřístupnosti voleb, říká Brabec o hlasování během povodní

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) považuje za správné, že se krajské a senátní volby i přes povodně uskutečnily v plánovaném termínu. Podle něj se ukázalo, že stát v krizi dokáže dobře fungovat, a každý, kdo chtěl, měl možnost jít hlasovat. Podle místopředsedy opozičního ANO Richarda Brabce byla regulérnost voleb na hraně a nelze vyloučit, že se objeví žaloby. Politici to v neděli řekli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Praha 14:34 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brabec připustil, že v oblastech nejvíc zasažených povodněmi nebyla volební účast dramaticky nižší než obvykle (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Rakušana byla situace hraniční, stát ji ale zvládl. „Je to ukázkou toho, že stát, když je to potřeba, umí zafungovat,“ řekl ministr. I proto považuje rozhodnutí o uskutečnění voleb za správné, odklad by podle něj způsobil víc problémů.

Rakušan zároveň poděkoval všem pracovníkům ministerstva vnitra, krajských úřadů v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a hasičům za práci, kterou při organizaci hlasování odvedli.

Brabec připustil, že v oblastech nejvíc zasažených povodněmi nebyla volební účast dramaticky nižší než obvykle. Přesto ale pokládá uskutečnění voleb za hraniční rozhodnutí.

„Pro nás bylo klíčové, aby byla zaručena regulérnost voleb na těch územích. Není vyloučeno, že budou podány nějaké žaloby, že někdo měl pocit, že přístup neměl,“ upozornil. Odpovědnost za rozhodnutí podle něj nese vláda.

Rakušana podpořil pardubický hejtman Martin Netolický (SOCDEM), také podle něj bylo správné volby uskutečnit. Připomněl, že na rozhodnutí bylo málo času vzhledem k legislativním lhůtám. Kdyby povodně přišly o týden dřív, byl by podle Netolického odklad voleb snazší.

Moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) podotkl, že vzhledem k situaci v kraji považuje volební účast za úspěch. Hlasovat v kraji přišlo 30 procent voličů, před čtyřmi roky 32,7 procenta.

Zda někdo volby v kraji kvůli situaci po povodních napadne, nechtěl předjímat. Upozornil ale, že v Moravskoslezském kraji se nějaký subjekt pokusil zpochybnit všechny předchozí krajské volby.