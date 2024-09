Regulérnost je podle Pavla argumentem k odložení voleb. Musela by se k tomu ale najít právní cesta

Kdyby nebylo možné zajistit regulérnost voleb ve všech místech, pak by to byl asi dobrý argument pro jejich odložení, pokud by se k tomu nalezla právní cesta. Před pondělní večerní schůzí vlády to novinářům řekl prezident Petr Pavel, který se zasedání kabinetu k povodňové situaci účastní. Krajské a senátní volby se mají konat v pátek a sobotu. Praha 19:02 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povodně v obci Bílý potok na Frýdlantsku v neděli ráno | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

O případné úpravě termínu voleb kvůli záplavám v části regionů se musí podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) rozhodnout v pondělí. Kdyby se volby do krajů a třetiny Senátu nakonec nekonaly, mohla by být legitimita rozhodnutí napadána, míní.

Opavský primátor Navrátil požádá vládu o odložení voleb kvůli povodním. Obrátí se i na další primátory Číst článek

Na ministerstvu vnitra vznikla pracovní skupina, která má pomoct, aby se volby konaly regulérně. O odložení voleb chce žádat vládu opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO).

Argumenty jsou podle prezidenta pro i proti odložení voleb. Zákonný termín, aby se mohlo datum změnit, podle něj vyprší v pondělí. „Protože dnes (v pondělí) by musel Parlament rozhodnout. To už se zřejmě nestane. Takže určitě právníci hledají cestu, jak to vyřešit, aby to bylo v souladu se zákonem,“ uvedl.

„Asi všichni máme zájem, aby volby proběhly nejen v souladu se zákonem, ale také regulérně, pro což dnes ne všude jsou podmínky,“ řekl Pavel.

Ať se to udělá teď, říká starosta Hejnic. Lidé na volby nebudou mít myšlenky, oponují v Přívoze Číst článek

„Když nebudeme schopni zajistit regulérnost ve všech místech, kde by volby měly proběhnout, pak by asi byly dobré argumenty k tomu, aby byly odloženy, pokud k tomu najdeme právní cestu,“ dodal.

Uvedl také, že si nedokáže představit, zda v povodněmi nejvíce zasažených obcích bude skutečně možné zajistit náhradní volební místnosti s veškerými náležitostmi, zda lidé, kteří by měli sedět v komisích, budou dostatečně připravení a soustředění. „To jsou věci, které asi bude muset vláda zvážit, aby rozhodla, které riziko je menší,“ řekl prezident.

K záplavám řekl, že v některých místech jsou horší než při velkých povodních v letech 1997 a 2002. Krizový systém je ale připraven a schopen mnohem efektivněji reagovat než v minulosti, míní.