Ošetřovatelství či rehabilitace. Zlínská univerzita otevírá obor zaměřený na domácí a hospicovou péči

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nabídne v příštím akademickém roce navazující magisterský studijní program pro všeobecné sestry – Domácí péče a hospicová péče. Jako první vysoká škola v České republice tak umožní sestrám absolvovat tento specializační program na úrovni magisterského studia. Univerzita tímto krokem reaguje na aktuální demografické i společenské trendy.

Zlínská univerzita otevře v příštím roce nový obor zaměřený na domácí a hospicovou péči

Program je zaměřený především na klíčové oblasti v oboru domácí a hospicové péče. Jde například o ošetřovatelství, paliativní péči a rehabilitaci. Studenti se také naučí, jak komunikovat s pacienty a jejich blízkými.

Poptávka po takto specializovaných pracovnících, kteří dokážou poskytovat empatickou a profesionální pomoc přímo v domácnostech pacientů, v zařízeních sociálních služeb nebo v hospicích, je totiž v současné době velká.

Nový dvouletý program bude možné studovat v prezenční i kombinované formě. Přihlášky ke studiu bude možné podávat od ledna příštího roku. Fakulta humanitních studií přijme do prvního ročníku třicet studentů, 15 do prezenční formy studia a 15 do kombinované formy studia.