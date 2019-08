Vynesl odposlechy Kolibříka s Mazánkem? ‚Svědek mě ani nepopsal,‘ brání se obviněný policista

Vyšetřovatelé po necelých šesti letech navrhují podat obžalobu za únik citlivých odposlechů někdejšího pražského primátora Pavla Béma a lobbisty Romana Janouška. Obvinění v této kauze čelí už od roku 2013 bývalý ministr dopravy a šéf strany Věci Veřejné Vít Bárta a někdejší příslušník Bezpečnostní informační služby (BIS) Jan Petržílek. Ten nyní v rozhovoru pro Radiožurnál označil stíhání za účelové. Rozhovor Praha 6:00 27. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policista Jan Petržílek u soudu, z důvodu utajení je na snímku fotografován zezadu | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Vyšetřovatelé podali ve vašem případě po necelých šesti letech od obvinění návrh na podání obžaloby. Jak tento krok vnímáte?

Jsem rád za možnost, že snad budu moci konečně své jméno očistit před nezávislým soudem, který snad i okomentuje jednostranné a účelové vyšetřování Inspekce BIS a státního zástupce.

Kolibřík a Mazánek Kolibříku, Mazánku. Takto podle odposlechů pražský exprimátor Pavel Bém oslovoval podnikatele Romana Janouška. Ač Janoušek nebyl nikým zvolen, tak měl velký vliv na chod pražského magistrátu. Z nahrávek vyplynulo, že Janoušek třeba spolurozhodoval o územním plánu či prodeji pozemků. Více zde.

V čem bylo podle vás to vyšetřování účelové?

Osobně to své stíhání vidím hlavně jako snahu nalézt rychle viníka úniku, který se prokazatelně stal. A zároveň se pomstít za kritické názory, které jsem v minulosti u BIS ve vztahu k její činnosti interně prezentoval. Ostatně nejsem jediný z příslušníků, který odcházel kvůli obvinění, které se následně ukázalo jako nesmyslné.

Vaše kauza ale ještě ani zdaleka není u konce a bude na státním zástupci, zda opravdu obžalobu k soudu podá. Každopádně vyšetřování trvalo téměř šest let, proč se tak táhlo?

Podle oficiálních informací státního zástupce je hlavní důvod zpracování znaleckých posudků, stupeň utajení celého vyšetřovacího spisu a složitost případu. Z mého pohledu to je však snaha, aby se zprošťující rozsudek mohl svést na to, že svědci si už nic nepamatují a proto jsem nemohl být odsouzen, tedy aby vyšetřující orgány nemusely přiznat své fatální pochybení.

Vy jste si na postup orgánů opakovaně oficiálně stěžoval. Kvůli čemu?

Především kvůli zmíněným průtahům ve vyšetřování. Podle mě byly uměle vytvořené. Všechny návrhy obhajoby především na výslech svědků byly zamítnuty. Není snaha cokoliv objektivně vyšetřit, natož se třeba jen hypoteticky zabývat jakoukoliv jinou vyšetřovací verzí.

Disky pro Bártu

Jakoukoliv vinu dlouhodobě odmítáte, můžete tedy popsat váš pohled na obsah obvinění?

Podstatou mého obvinění je, že osoba, která byla představena jako Jan Petržílek, měla předat na vánoční oslavě před dalšími pěti svědky nějaké DVD disky Vítu Bártovi, ten že je měl předat další osobě a tato osoba pak prý spolu s utajeným svědkem odešla z oslavy, disky dešifrovala a objevila odposlechy.

Myslím, že to je snad zbytečné komentovat. Na tato tvrzení si udělá svůj názor i člověk, který nepracuje v bezpečnostních složkách. Navíc v průběhu celého vyšetřování se státní zástupce ani policejní orgán BIS vůbec nepokusil vyslechnout oněch pět lidí, kteří měli u toho předávání disků být a byli tak očitými svědky.

Dokonce si tu osobu představenou tomu utajenému svědkovi jako Jan Petržílek nenechali od něj ani popsat, nebyla provedena ani rekognice, která mohla jednoznačně prokázat, že jsem to nebyl já.

Účastnil jste se tedy schůzky s panem Bártou, kde měly být ty DVD disky s citlivými daty předávány?

Ne, žádné takové schůzky jsem se neúčastnil.

Jaké důkazy budete u soudu pro toto vaše tvrzení navrhovat?

Veškeré návrhy už jsem doložil ve vyšetřovacím spise, ale všechny byly státním zástupcem postupně zamítnuty.

Předpokládám, že v rámci soudního líčení budou tito mnou navržení svědci předvoláni, aby se k případu vyjádřili. Přijde mi neuvěřitelné, že vyšetřující státní zástupce nemá zájem minimálně ověřit mnou uvedené informace a rozpory ve výpovědi utajeného svědka, který je mimo jiné jediným důkazem proti mně.

I když svědek hovoří o osobě, která mu byla představena jako Jan Petržílek, takže to vlastně není ani důkaz proti mně, ale je takto používán.

‚Chci se vrátit‘

Jste již šestým rokem postaven mimo službu, co to pro vás v praxi znamená?

Můj život je v troskách, rozpadla se mi rodina, poměrně velké procento přátel se mnou přestalo komunikovat, protože mají obavy, že přijdou o bezpečnostní prověrku. A obávají se perzekuce ze strany státu.

Máte jinou práci?

Po celou dobu, co jsem zproštěn výkonu služby, mi je vypláceno 50 procent mého původního platu. Nicméně absolvoval jsem rekvalifikační kurz na řidiče záchranáře a pracuji u záchranné služby Středočeského kraje. Školím také policisty v první pomoci a účastním se preventivních akcí na mělnických školách.

Po svém odchodu z kontrarozvědky jste pracoval jako analytik dnes už zaniklé protikorupční policie. Nemůžeme samozřejmě předjímat rozhodnutí soudu, ale pokud by vás skutečně obžaloby zprostil, tak chtěl byste se k policii vrátit?

Jsem srdcem i duší policista. Samozřejmě, že se chci vrátit do aktivní služby.