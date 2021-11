‚Výplata dávek je zajištěna.‘ Resort dal OKsystemu zakázku za 672 milionů na IT opět bez soutěže

Bude to úkol pro novou vládu. Ani po čtyřech letech se totiž současnému vedení ministerstva práce nepodařilo najít jiného dodavatele IT systémů na výplatu sociálních dávek. Provozuje je tak nadále společnost OKsystem, které resort koncem října prodloužil smlouvu. Bez soutěže jí přiklepl kontrakt za 672 milionů korun. Hledání nového dodavatele je navíc zatíženo spory i policejním stíháním vysoce postavených úředníků. Doporučujeme Praha 5:00 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v demisi (ČSSD) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Výplata dávek je zajištěna, není ohrožena.“ A to je podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) v demisi nejdůležitější. V takovém duchu šéfka resortu reagovala v rozhovoru pro iROZHLAS.cz na dotazy ohledně kauzy resortních IT zakázek. V policejní síti kvůli nim totiž uvízl její blízký spolupracovník a resortní náměstek pro IT Jan Baláč.

Kriminalisté Baláče začali stíhat loni v únoru za pletichy při zadávání veřejné zakázky a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozilo mu až 12 let za mřížemi. Vysoce postavený úředník, který je od té doby postaven mimo službu, obvinění odmítal. Teď ovšem nastal zlom: poté, co ho policie navrhla obžalovat, přistoupil na dohodu o vině a trestu.

Přestože se přiznal k nezákonným praktikám, důvěru Maláčové neztratil. „Je to čestný člověk,“ řekla dále redakci s tím, že „dostal složitý úkol a snažil se celou situaci odblokovat.“

Zatímco Baláče ministryně takzvaně podržela, v případě druhého stíhaného úředníka – manažera pro kybernetickou bezpečnost Karla Macka – jeho pracovní místo resort zrušil.

„Místo představeného, tedy vedoucího oddělení, na kterém byl zařazen, bylo ke dni 1. ledna 2021 zrušeno. Následné kroky budou se státním zaměstnancem řešeny po ukončení zproštění výkonu služby,“ uvedl k tomu mluvčí resortu Vladimír Dostálek. Podle něj tak Macek zatím nadále zůstává pracovníkem ministerstva. Alespoň tedy do doby, než v kauze padne verdikt.

Doplnění vyšetřování

Macek totiž trvá na tom, že se na korupčním jednání kolem IT zakázek nepodílel. Na rozdíl od Baláče tak doposud na dohodu o vině a trestu nepřistoupil. „My zatím máme v tomto setrvalý stav, že nic neprovedl,“ řekl redakci Mackův obhájce Marek Štencl.

Macek v insolvenci Macek je přitom v insolvenci, jak už dříve upozornil iROZHLAS.cz Kvůli dřívějšímu podnikání dlužil 2,5 milionu korun. Částku začal splácet před pěti lety, z výplaty od ministerstva mu tak na živobytí měsíčně mohlo zbývat kolem 16 tisíc korun. Podle oslovených expertů tak u úředníka existovalo velké korupční riziko.

Potom, co policie zkraje července navrhla dvojici obžalovat, podávali podle něj návrh na doplnění vyšetřování. „Více informací k tomu ale nyní nemám. Můj klient v této věci nevypovídal,“ doplnil.

Dvojice úředníků se podle policie snažila zmanipulovat lukrativní tendr na IT systémy na výplatu sociálních dávek. Do něj se vedle současného provozovatele, firmy OKsystem, s nabídkou ve výši 829 milionů korun přihlásila také společnost DXC Technology, která slíbila, že zakázku zajistí za třikrát nižší cenu, tedy 267 milionů.

Podle vyšetřovatelů nabídl firmě DXC Technology úplatek nejprve Macek. Druhou nabídku dal podle nich přímo ve své kanceláři v budově resortu náměstek Baláč. Pokud by se z tendru DXC Technology nechala vyloučit, měla podle kriminalistů získat tři miliony korun rovnou nebo 10 milionů korun za jinou zakázku. Detaily z policejního vyšetřování už dříve popsal Radiožurnál.

Miliony bez soutěže

Resortní IT systémy provozuje firma OKsystem od začátku 90. let. Ministerstvo se ji rozhodlo vyměnit už před deseti lety, dosud se mu to ale nepodařilo. Koncem října navíc společnosti kontrakt opět prodloužilo. Bez soutěže ji přidělilo zakázku na dalších 20 měsíců za 672,6 milionů. A argument je stále stejný: aby se zajištění sociálního systému nezhroutilo.

„Bez svého přičinění se zadavatel ocitl v situaci, kdy měla vypršet účinnost smlouvy na zajištění podpory OKaplikací a zadavatel neměl možnost zajistit potřebné služby než jejich zadáním stávajícímu dodavateli.“ Jaroslava Sladká (tiskový odbor ministerstva práce)

„Funkční OKaplikace jsou zcela nezbytné pro bezproblémový výkon agendy sociálních dávek a sociální podpory, agendy v oblasti hmotné nouze a sociálních služeb a politiky zaměstnanosti včetně programu Antivirus,“ sdělila Radiožurnálu Jaroslava Sladká z tiskového oddělení ministerstva s tím, že „nebylo možné postupovat jinak“.

„Bez svého přičinění se zadavatel ocitl v situaci, kdy měla vypršet účinnost smlouvy na zajištění podpory OKaplikací a zadavatel neměl možnost zajistit potřebné služby než jejich zadáním stávajícímu dodavateli,“ pokračovala Sladká. Ministerstvo podle ní jednalo v krajní nouzi a z časových důvodů nebylo možné zadat zakázku v soutěži.

Sladká zdůraznila, že tento postup schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle ní byla smlouva prodloužena maximálně o 20 měsíců, neboť resort doufá, že do té doby se vyřeší původní veřejná soutěž.

Pokud to bude dřív, aktuální prodloužení bude kratší. A jak ministerstvo dospělo k ceně 33 630 000 korun za měsíc, tedy za celou dobu celkem přes 670 milionů? Podle Sladké vychází z toho, co resort platil OKsystemu dosud.

S obdobným odůvodněním, tedy krajní nouze ve snaze zajistit výplatu dávek, přitom ministerstvo prodloužilo OKsystemu smlouvu už na konci roku 2016. Ten pak inkasoval zhruba 400 milionů korun ročně.

„Ta cena je vyšší, než by nutně muselo být,“ připustil už dříve ředitel firmy Vítězslav Ciml. Částka byla podle něj vysoká hlavně kvůli tomu, že zástupci resortu trvali na tříměsíční výpovědní lhůtě. „A sehnat za tři měsíce novou práci pro dvě stě ajťáků není snadný úkol,“ hájil se tehdy Ciml, proč firma na oplátku trvala na tak vysoké ceně.

IT systémy MPSV Počítačový systém, jímž se řídí vyplácení sociálních dávek, vytvořil a spravuje OKsystem pro MPSV už od roku 1995. Za posledních deset let se ministerstvo několikrát snažilo změnit systém i dodavatele a vyhlásilo také několik soutěží. Jenže nikdy je nedotáhlo do konce a už dvakrát to mělo policejní dohru.

Například v roce 2012 ministerstvo zadalo zakázku bez soutěže jinému dodavateli. OKsystem tehdy podal stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kvůli nezákonnému postupu a tehdejší resortní náměstek Vladimír Šiška firmě nabídl, že když stížnost stáhne, dostane jinou zakázku za 100 milionů uměle nadhodnocenou o 20 milionů korun. Šiška šel nakonec za zmanipulování zakázky na čtyři roky do vězení.

Výplata dávek však dál běžela podle aplikací OKsystemu. V roce 2014 se ministerstvo znovu snažilo změnit systém. Vyhlásilo výběrové řízení, které na podzim 2016 vyhrál opět OKsystem. Tehdy nabídl, že služby poskytne za 160 milionů. Jenže spory o podobu systému vyvrcholily tím, že ministerstvo v listopadu 2017 od smlouvy odstoupilo. Vzápětí ale vyhlásilo soutěž znovu.

Přihlásil se opět OKsystem a tentokrát i DXC Technology. První firma nabídla, že počítačový systém vytvoří a bude provozovat za 829 milionů, druhý uchazeč dal přitom nabídku hned třikrát nižší. Slíbil, že zakázku zajistí za 267 milionů.

Ministerstvo ze soutěže nejprve vyloučilo OKsystem, neboť se obávalo, že zakázku nezvládne. Antimonopolní úřad ale firmu po stížnosti vrátil zpět do hry. Resort následně vybral coby vítěze firmu DXC Technology. Po námitce OKsystemu ji ale nakonec ze soutěže vyloučil. Tentokrát kvůli příliš nízké ceně.

Na antimonopolní úřad se pak obrátila se stížností i firma DXC Technology a také ji pak antimonopolní úřad vrátil do soutěže. Spor se dosud neuzavřel.