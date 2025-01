Pavel: Fakta a argumenty ve volbách zakryjí hesla, emoce a lži. Podstatná budou skutečná řešení

Prezident Petr Pavel se ve svém projevu na třetím nádvoří Pražského hradu i letos věnoval zejména vnitropolitickým tématům. Upozornil, že si česká ekonomika nevede vůbec špatně. Výzvu podle něj ale představuje zmírnění nerovnosti mezi jednotlivými regiony. I letos proto zmínil téma možného přijetí eura, které by podle Pavla mohlo ekonomickou situaci v zemi vylepšit a přiblížit nás Německu. Doporučujeme Praha 13:11 1. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Prezident v úvodu svého projevu vyslovil solidaritu s těmi, kteří se cítí vyčerpaní strachem z probíhající války a krizí, nenaplněných očekávání a starostí kvůli rostoucím životním nákladům.

„O to větší mám potřebu s vámi sdílet svou zkušenost z posledních dvou let, stejně jako své přesvědčení o tom, že skutečný stav naší země není ani zdaleka tak špatný, jak si někdy myslíme na základě záměrně šířených negativních nálad,“ řekl prezident s tím, že ačkoliv nebudeme mít v příštích letech platy jako v Německu, české ekonomice by pomohlo „kdyby byly, stejně jako v Německu, vypláceny v evropské měně“.

Zdůraznil také téma hospodářsky a sociálně ohrožených regionů. Zmírnění nerovnosti napříč republikou vytknul v projevu jako jednu z předních výzev. A slíbil, že i nadále bude vyjíždět i do nejvzdálenějších regionů, aby slyšel problémy lidí.

Varování před autoritáři

Prezident ve svém projevu zkritizoval politiky, že jejich řeč se často „redukuje na marketingová hesla“, která přispívají neschopnosti lidí spolu vzájemně hovořit, naslouchat si a přemýšlet o argumentech druhého.

„Dokonce i tak ryzí slovo jako mír se stalo předmětem takového marketingového deformování. Jako člověk, který válkami prošel, si hodnotu míru i cenu za něj uvědomuji velmi silně. Jsem si jistý, že všichni soudní lidé chtějí žít v míru a že rozhodně není tím, co by nás mělo rozdělovat. Nenechme si to vnutit,“ konstatuje.

Petr Pavel při novoročním projevu | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Tím ostatně navázal i na nadcházející volby do Poslanecké sněmovny. Pavel upozornil, že i tentokrát můžeme očekávat, že budou fakta a argumenty zakryty vrstvou hesel a emocí a překrucování pravdy.

„Přál bych si, aby si každý z nás uvědomil, jakou váhu bude mít ve volbách jeho hlas. Přál bych si, abychom se dokázali dívat pod nálepky se slovy liberální, národní nebo konzervativní, protože daleko podstatnější jsou skutečná politická řešení a rozhodnutí,“ vyzývá prezident.

Je podle něj jasné, že lidé chtějí rozhodné politiky. Ti ale mohou být nebezpeční, když u nich rozhodnost nedoplňuje uvážlivost, slušnost a rozum. I proto Pavel varoval před autoritáři a naopak zdůraznil téma svobody a demokracie.

Sám prezident chce zvedat témata, která mají potenciál měnit životy lidí v Česku k lepšímu. A to s pomocí respektovaných osobností a odborníků. Zdůraznil také, že je třeba, aby Česko pouze nečekalo na vývoj v budoucím směřování dvou hlavních evropských států Francie a Německa a nové americké administrativy, ale aby samo bylo na mezinárodním poli aktivnější.