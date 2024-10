Peckovou bych nepodceňoval, je už zkušená politička, hodnotí expert křehkou středočeskou většinu

Koalice STAN a Spolu by měla další čtyři roky vládnout největšímu českému kraji. Ve středních Čechách se vyjednávání táhlo měsíc i kvůli většině jednoho hlasu. „Spolu z minima vytěžilo maximum a STAN neztratil svou pozici z minulých voleb,“ hodnotí v rozhovoru pro iROZHLAS.cz politolog Jakub Čapek z Institutu politologických studií FSV UK, který se zaměřuje na regionální politiku. Dle něj je trochu přehlíženým poraženým ve vyjednávání hnutí ANO. Rozhovor Praha 6:20 31. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Skopeček a Petra Pecková | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Největší český kraj má od úterý novou vládu STAN a Spolu. Z rekonstrukce povolebního vyjednávání vyšlo najevo, že i díky teoretické možnosti vlády s ANO vyjednal lídr Spolu Jan Skopeček (ODS) velmi výhodné podmínky včetně většiny v krajské radě. Dá se říci, jestli držel ve hře alternativní koalici s ANO právě proto, aby maximalizoval zisk pro Spolu, anebo proto, že se sám viděl v křesle hejtmana?

Zda Jan Skopeček vyjednával s ANO proto, že chtěl křeslo hejtmana, nebo proto, aby maximalizoval zisk Spolu, to dokáže říct s jistotou jen on sám, případně někdo z jeho blízkých spolupracovníků.

Skopeček neměl na post hejtmana po relativně slabém volebním výsledku dostatečnou sílu v zastupitelstvu. Navíc bylo jasné, že případná koalice ANO a Spolu v největším kraji by se rozhodně nelíbila celostátnímu vedení Spolu.

Osobně si však myslím, že Skopeček měl velkou ambici získat hejtmanské křeslo. Mohl by to pro něj být jakýsi posun v kariéře a navíc místo, kde by mohl počkat na změny ve vedení ODS s tím, že s případným novým vedením by si mohl více rozumět.

Nepřímým, ale jasným důkazem o jeho ambicích je pak za mě délka povolebního vyjednávání. Již na konci září se zdálo, že koalice Spolu a STAN bude jen ladit programové detaily. Hnutí STAN následně přišlo s velmi velkorysou nabídkou na rozdělení míst v radě, ovšem i přesto se povolební vyjednávání táhlo další tři týdny. Dalším nepřímým důkazem jsou zkazky přímo z ODS, že Jan Skopeček situaci „překombinoval“.

Mohou být oba koaliční subjekty spokojené? Anebo i díky většině v radě či výborech je vítězem povolebního vyjednávání koalice Spolu?

Zde záleží, jak se na situaci díváme. Spolu se zdá jako vítěz vyjednávání díky tomu, že výrazně silnější STAN (20 mandátů) má v radě jen pět zástupců včetně hejtmanky, zatímco Spolu (13 mandátů) v ní má většinu se šesti zástupci.

V rámci postů v radě je to určitě víc, než by Spolu vytěžilo z koalice s ANO. Zároveň však STAN uhájil post hejtmana v největším kraji, což je extrémně důležité. Tím pádem si myslím, že oba subjekty mohou být relativně spokojené.

Spolu z minima vytěžilo maximum a STAN neztratil svou pozici z minulých voleb. Poraženým, o kterém se moc nemluví, tak trochu zůstává hnutí ANO. To nedokázalo přetavit 25 mandátů v žádnou koalici, a navíc už od začátku nabízelo hejtmanský post výrazně slabšímu subjektu, což za mě nevysílá dobrý signál.

Vzhledem k tomu, že si koaliční partneři nesou spory z minulého volebního období, jaké se dají čekat třecí plochy?

Myslím si, že třecí plochy samotné více ukáže až vyjednávání o programovém prohlášení, které zatím chybí. Je otázka, jaké třecí plochy se potáhnou z minulého období, protože se obměnili lidé v zastupitelstvu. Nesmíme zapomínat, že v roce 2020 ODS kandidovala sama a TOP 09 s Hlasem a Zelenými. Jan Skopeček se pak do zastupitelstva vrací po čtyřech letech, což také dynamiku fungování koalice promění.

Dokáže hejtmanka křehkou koalici o jediný hlas ukočírovat?

Aktuálně bych čekal, že se situace trochu uklidní do sněmovních voleb v příštím roce. Nedává příliš smysl vést velké spory před volbami, které výrazně zamíchají politickou situací v zemi. Po volbách pak bude záležet na novém rozložení sil.

Pokud by Spolu a STAN dokázaly opět utvořit koalici na celostátní úrovni, tak předpokládám, že se koalice ve Středočeském kraji také udrží, a to částečně i kvůli tlaku shora. Pokud by však volby výrazně vyhrálo hnutí ANO, může to znamenat další pokus o spojení ANO a Spolu a nabídka hejtmanského postu pro Skopečka může být opět namístě.

Osobně si myslím, že ukočírování koalice nezávisí ani tak na hejtmance Peckové jako na vnějších faktorech. Zároveň bych ji jako hejtmanku rozhodně nepodceňoval. Je to dnes už zkušená politička, která dokázala vést koalici již v minulém volebním období.