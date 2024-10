Starostové a Spolu uzavřeli koalici ve středních Čechách. ‚Nebude to jednoduché,‘ míní Pecková

Starostové a Spolu ve středních Čechách ve čtvrtek uzavřeli koaliční smlouvu. Stejně jako před čtyřmi lety ji zástupci koaličních uskupení podepsali před krajským úřadem v Praze. Hejtmankou bude nadále volební jednička STAN Petra Pecková. Na čtvrtečním ustavujícím zasedání zvolili hejtmana jihočeští zastupitelé. Bude jím Martin Kuba (ODS), jenž funkci zastával už v minulém volebním období. Praha/České Budějovice 15:52 24. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starostové a Spolu ve středních Čechách uzavřeli koaliční smlouvu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Starostové podle Peckové do nové koalice vstupují s přesvědčením, že vydrží, i když to nebude jednoduché. „Je důležité hledat taková řešení, která fungují, a já věřím, že to dobře dopadne,“ uvedla Pecková.

Lídr Spolu Jan Skopeček (ODS) má být neuvolněným náměstkem pro regionální rozvoj. Uvedl, že vydržet bude vyžadovat obrovskou disciplínu, co se týče docházky a práce v zastupitelstvu i v radě kraje. Na projednávaných materiálech bude v koalici nutná stoprocentní shoda a nebude možné, aby se jeden koaliční partner snažil druhého přechytračit nebo přetlačit, řekl.

Obsazení zastupitelstva

Ustavující jednání zastupitelstva, které zvolí nové vedení kraje, je svoláno na 29. října. Kromě Peckové zůstanou ve vedení kraje dosavadní členové rady za STAN Michael Kašpar, Milan Vácha a Petr Borecký, kteří budou mít stejné resorty jako dosud, tedy finance, školství a veřejnou dopravu. Novou radní pro životní prostředí za STAN bude Jindřiška Romba.

Za Spolu budou pokračovat dosavadní radní pro sociální věci Martin Hrabánek, náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík (oba ODS) a radní pro kulturu Václav Švenda (TOP 09).

Silniční dopravu dostane nově na starosti občanský demokrat Josef Pátek a majetek předseda středočeské krajské organizace KDU-ČSL Robert Pecha. Statutárním zástupcem hejtmanky bude Pavlík. Skopeček a Kašpar se stanou řadovými náměstky. Oba by měli mít neuvolněnou funkci, za niž se nebere plný plat.

Pokračovat ve funkcích naopak nebudou dosavadní radní pro majetek Libor Lesák a silniční dopravu Karel Bendl (ODS). Podle Skopečka je to důsledek vyjednávání a kompromisů a nejde o vyjádření nedůvěry.

To, že nepokračují v radě, podle něj neznamená, že končí ve středočeské krajské politice. Bendl bude opět předsedou výboru pro životní prostředí a Lesák šéfem komise pro majetek.

Starostové a Spolu ve středních Čechách uzavřeli koaliční smlouvu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Práce pokračuje

Na práci na koaliční smlouvě nyní podle Skopečka naváže příprava programového prohlášení rady, začínají se scházet týmy k jednotlivým gescím.

Podle Peckové bude podobně jako v minulosti prohlášení zveřejněno na webových stránkách kraje a průběžně doplňováno. Před ustavujícím jednáním zastupitelstva ale ještě představeno nebude, v tak krátké době se to podle Peckové nestihne.

Koalice STAN a Spolu bude mít v novém zastupitelstvu dohromady těsnou většinu jednoho hlasu. V jedenáctičlenné radě by mělo STAN připadnout pět křesel včetně hejtmanky a Spolu šest.

Středočeské zastupitelstvo má 65 členů, z toho vítězné ANO obsadilo 25 křesel. Druhý STAN bude mít 20 mandátů a třetí Spolu 13 zastupitelů. Čtvrtá koalice SPD, Trikolora a PRO bude mít čtyři zastupitele. Na pátém místě skončilo Stačilo! se třemi mandáty.

Situace v Jihočeském kraji

V kraji bude vládnout ODS, která v zářijových volbách získala 34 z 55 mandátů. Pro Kubu ve čtvrtek hlasovalo 32 zastupitelů, 19 se zdrželo a nikdo nebyl proti. Kubovými náměstky se stali Tomáš Hajdušek, Lucie Kozlová a David Štojdl (všichni ODS).

„Nechci dlouze říkat, co všechno mám v plánu, protože většina zastupitelů mě zná. Budeme pokračovat v tom, co jsme v minulém volebním období začali, v projektech, které jsme nastartovali. Jsme ochotni spolupracovat se všemi, kteří se chtějí podílet na tvorbě kraje,“ řekl ve čtvrtek Kuba.

V krajských volbách získala ODS více než 47,5 procenta hlasů. Druhé skončilo hnutí ANO se 17 mandáty. Třetí Stačilo! bude mít čtyři zastupitele. Nikdo další nepřekročil potřebnou pětiprocentní hranici hlasů. V minulém volebním období kraj vedla koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a Jihočeši 2012.

„Jsme tu jen tři subjekty, což je z celorepublikového hlediska dost ojedinělé. V minulém volebním období jsme se vždy před zastupitelstvem scházeli se všemi kluby a všechny body předjednali. I když se ve všem nemusíme shodnout, věřím, že čtyři roky využijeme k tomu, abychom jižní Čechy posunuli dál a byli krajem, kde se dobře žije, a hlavně krajem, kde mladí lidé vidí svou budoucnost,“ řekl Kuba.