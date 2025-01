Po celé republice hrozí náledí. Meteorologové varují i před velmi silným mrazem na Vysočině a Zlínsku

V celém Česku od pondělního večera do úterního dopoledne hrozí náledí. Na Vysočině a východě Zlínského kraje mohou teploty v noci a v úterý ráno klesnout pod minus 12 stupňů Celsia. Výstrahy po pondělním obědě zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Praha 13:06 13. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstraha před náledím s nízkým stupněm nebezpečí platí pro celé území ČR (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V noci na úterý a zpočátku i v úterý ráno a dopoledne očekáváme zejména při jasné obloze místy tvorbu námrazy na komunikacích, která se může zajezdit do tenké kluzké vrstvy náledí,“ uvedl Štefan Handžák z ČHMÚ. Silnice mohou podle něj zůstat přes den v zastíněných lokalitách namrzlé i při teplotách nad nulou.

Výstraha před náledím s nízkým stupněm nebezpečí platí pro celé území ČR od pondělních 17.00 do úterních 10.00. Lidé mohou uklouznout, na neošetřených komunikacích hrozí podle meteorologů problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Starším nebo méně mobilním lidem doporučili omezit vycházení ven.

13.01.2025 v 12:07 vystraha CHMU: Silny mraz, Naledi. Od 13.01. 17:00 do 14.01. 10:00. CZ. Vice na https://t.co/7Dw6hC7ZUL pic.twitter.com/mgSpyrWBwN — Český hydrometeorologický ústav_VYSTRAHY (@vystrahy) January 13, 2025

Varování před silným mrazem vydal ČHMÚ pro téměř celou Vysočinu, okolí jihomoravských Boskovic a pro východní oblasti Zlínského kraje. Platí od pondělních 22.00 do úterních 9.00. Lidé by měli chodit ven teple oblečení, aby se vyhnuli prochladnutí, zahřívat se teplými nápoji nebo pohybem. „Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku,“ upozornili meteorologové.