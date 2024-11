Po českých silnicích jezdí 18 tisíc sedmnáctiletých řidičů. Policisté s nimi dosud řešili jen osm nehod

Už skoro 18 tisíc mladých řidičů jezdí podle Asociace autoškol na českých silnicích pod dohledem svých mentorů. Jinak by ani nemohli, ještě jim nebylo 18 let. Podle policejních statistik se nepotvrdily obavy, že by se kvůli nim zvýšila nehodovost. Od ledna do konce října s nimi policisté řešili jen osm nehod. Ministerstvo dopravy umožnilo sedmnáctiletým jezdit za volantem na začátku letošního roku.

