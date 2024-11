Auto bude moct převzít řízení v kolonách nebo na dálnicích. Ministerstvo nyní připravuje zákon

Za dva roky možná budou moct řidiči v Česku sundat ruce z volantu. Ministerstvo dopravy chystá zákon, která na českých silnicích umožní takzvané částečné autonomní řízení vozidel. Rezort navrhuje, aby moderní systémy v autě převzaly roli řidiče zatím jen v kolonách nebo na bezpečných úsecích dálnice. Pokud auto při jízdě nabourá, ponese zodpovědnost automobilka. V některých případech pak samotný řidič. Praha 18:46 9. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Legislativa pro autonomní řízení aut se teprve připravuje | Foto: František Dvořák | Zdroj: iDNES.cz / Profimedia

„Systém vyžaduje neustálou pozornost řidiče. To znamená, že řidič musí neustále sledovat situaci před vozem. K tomu účelu je zde instalovaná infrakamera, která i přes sluneční brýle sleduje směr mého pohledu a polohu hlavy. V momentě, kdy bych se začal dívat jinam, tak mě systém vyzve k tomu, abych sledoval situaci, pokud bych ho nadále ignoroval, tak se automaticky deaktivuje,“ vysvětluje Petr Burian z českého zastoupení automobilky Ford při jízdě po dálnici D8.

48:06 Autonomní vozy v Evropě? Města jsou tady noční můra i pro člověka, natož pro stroj, říká výzkumník Číst článek

Auto, které jsme letos v létě otestovali, samo zatáčelo a kontrolovalo dráhu před sebou. Bylo vybaveno vylepšenými systémy, které musí mít povinně všechna nová vozidla od letošního července. Jde o systém udržení auta v jízdním pruhu, adaptivní tempomat, přední kameru nebo černou skříňku.

„Tomu stupni autonomnímu řízení se říká eyes off. A i v českých poměrech by do budoucna mělo být možné například při pohybu po dálnici nebo v zácpě předat odpovědnost za řízení tomu vozidlu,“ vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Všechny zmiňované dostupné systémy v autech jsou pro částečné automatické řízení zcela bezpečné. „Samotné vozidlo tak prostřednictvím senzorů a následného zpracování informací z nich umí nahradit řidiče a jeho smysly. Je schopné se pohybovat bezpečně a bez zásahů člověka,“ říká Tereza Čížková z ministerstva dopravy.

Kdo zodpovídá za nehodu?

Kdo ale bude zodpovědný za případnou nehodu? O tom mají rozhodnout data z černé skříňky ve vozidle, ke kterým bude mít přístup policie. Pokud systém vyzve řidiče, aby převzal řízení a on to neudělá, bude zodpovědný za nehodu motorista.

3:41 Nová auta jsou připravená částečně řídit sama, chybí ale legislativa. Ta by měla přijít na podzim Číst článek

„Po dobu, kdy to ta technologie vyhodnotí, že tu cestu zvládá, tak je ta zodpovědnost samozřejmě na vozidle, potažmo na výrobci vozidla,“ vysvětluje ministr Kupka.

Připravovanou legislativu vítají třeba majitelé amerických elektromobilů Tesla, kteří mají funkce autonomní jízdy v Evropě včetně Česka zatím blokované.

„Bohužel je v Evropě Tesla svázaná evropskou legislativou, která moc nepřeje tomu, aby ta auta byla odvážná a řídila za řidiče. Schopnosti Tesly jsou tak podobné jako ostatním autům,“ řekl nedávno majitel několika modelů Tesla Ondřej Hunčovský. Základ zákona chce mít ministerstvo dopravy připravený do konce roku.