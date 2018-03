25. 2. 2016 | ČTK |Regiony

Olomoucký vrchní soud dnes snížil o devět let trest Martinu Novákovi, který vytlačil dodávku s šesti lidmi svým jaguarem na svodidla v Žabovřeské ulici v Brně. Místo 15,5 roku za pokus o vraždu ho poslal do vězení na 6,5 roku za pokus o těžké ublížení na zdraví. Snížení trestu a změnu kvalifikace navrhovala nejen obhajoba, ale i státní zástupce. Dodávka při nehodě havarovala, dva lidé se zranili. Kromě trestu soud muži uložil zákaz řízení na deset let.