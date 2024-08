Nová auta jsou připravená částečně řídit sama, chybí ale legislativa. Ta by měla přijít na podzim

Automobilky jsou připravené na to, aby jejich modely dokázaly v určitých případech řídit samy. Jenže nejen v Česku chybí legislativa, která by takové autonomní řízení na silnicích umožňovala. To chce změnit ministerstvo dopravy, které plánuje letos na podzim představit legislativu pro částečnou autonomní jízdu. Přesto už jeden model na částech některých českých dálnic sám řídí. Praha 8:32 23. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Automobilky jsou připravené na to, aby jejich modely dokázaly v určitých případech řídit samy. Jenže nejen v Česku chybí legislativa (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

S Petrem Burianem z českého zastoupení Fordu vjíždíme na dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem. Právě na této dálnici je jeden z úseků, kde řidič nemusí držet volant.

„Auto, protože je neustále napojeno na GPS, pozná samo, kdy vjede do takzvané modré zóny – blue zone –, a řidiče na displeji za volantem upozorní, že je ten systém aktivní, protože se nachází v zóně, a řidič ho tlačítkem na volantu aktivuje. Od toho momentu můžete sundat ruce z volantu a užívat si bezstarostnou jízdu,“ popisuje Radiožurnálu.

Petr Burian teď sundal ruce z volantu. Tady je dálnice lehce zatočená doprava, volant se otáčí sám. „Ten systém vyžaduje neustálou pozornost řidiče, to znamená, řidič musí neustále sledovat situaci před vozem. K tomu účelu je zde instalovaná infrakamera, která i přes sluneční brýle, které mám zrovna na sobě, sleduje směr mého pohledu a polohu hlavy. V momentě, kdy bych se začal dívat jinam, tak mě systém vyzve k tomu, abych opět sledoval situaci před vozem. Pokud bych ho nadále ignoroval, tak se ten systém automaticky deaktivuje,“ doplňuje Burian.

Auto využívá modernější formu udržení jízdy v pruhu. A je schválené pro české silnice. Podobné systémy dnes musí mít všechny nové vozy, stejně jako sledování pozornosti řidiče.

Svého vyspělého autopilota má už déle i americká automobilka Tesla. V Česku je ale tato funkce omezená jen na nutné asistenční systémy. „Bohužel tady v Evropě je Tesla svázaná evropskou legislativou, která moc nepřeje tomu, aby auta byla, řekněme, odvážná, řídila nějak za řidiče, takže schopnosti Tesly jsou velice podobné ostatním autům,“ říká Ondřej Hunčovský z půjčovny aut Teslička.cz.

Podobně na tom jsou modely BMW, které už dokáží například i samy parkovat a to bez posádky, pomocí mobilního telefonu.

Nová legislativa

Ministerstvo dopravy chce jít technologiím samořiditelných vozů naproti a plánuje na podzim představit legislativu, která by ulevila řidičům od některých povinností.

„Povinnost držet volant není v právních předpisech zakotvená. Řidič je ovšem stále odpovědný za plnění veškerých svých povinností dle zákona. Povinnost, aby řidič držel volant nebo řídítka a tak dále, je zajištěna tím, že se řidič musí plně věnovat řízení vozidla a přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla,“ vysvětluje mluvčí resortu Jan Jakovljevič.

I Besip je přesvědčen o tom, že pokud jsou nová auta vybavena asistenčními systémy a jinými chytrými technologiemi, mělo by se jich využít.

Ne všechny jsou ale tak vyspělé, aby si poradily bez zásahu řidiče. „Je nějakých základních pět skupin a teprve od skupiny tři, čtyři a pět se dá považovat auto, které umí samo řídit, samo umí vyřešit, dejme tomu, jednoduchou zatáčku, objet kruhový objezd anebo vyřešit situaci před vámi,“ vysvětluje koordinátor Besipu Oldřich Kassl.

Jenže současné automobily mají samořiditelné systémy na stupni dva. Proto doporučuje řidičům, aby na tyto technologie zcela nespoléhali. „Za snížené viditelnosti, v zimě, na podzim nebo ve tmě asistent může fungovat, ale neustále ruce u volantu by asi měly být k dispozici, takže jen nespoléhat na to. A další věc: někdo by si to mohl představit tak, že tam zadá trasu, pojedu deset kilometrů po dálnici, nic se nemůže stát a může nastat mikrospánek,“ vysvětluje koordinátor Besipu Oldřich Kassl.

Česká republika už v roce 2017 schválila dokumenty pro Plán autonomní mobility do roku 2025 s výhledem až do roku 2030. Podle jakých podmínek budou moc na českých silnicích auta jezdit částečně sama, si budeme muset počkat až na podzim letošního roku.