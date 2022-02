V Česku ve čtvrtek padaly teplotní rekordy, v Čáslavi meteorologové naměřili 14 stupňů

V Česku ve čtvrtek padaly teplotní rekordy pro 10. února. Naměřilo je 26 ze 160 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Čáslavi, a to 14 stupňů Celsia. V tomto případě to ale rekord nebyl, řekl František Šopko z Českého hydrometeorologické ústavu (ČHMÚ). V pátek už by tak teplo být nemělo, přes Českou republiku bude v noci přecházet studená fronta.

