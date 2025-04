Podle města byl neopravitelný. Teď Pardubice rýsují mostu Červeňák novou budoucnost

Most Červeňák přes řeku Chrudimku v Pardubicích má před sebou nový život. Magistrát plánuje jeho generální opravu, která by měla co nejvíce zachovat jeho historickou podobu. Rozhodli o tom zastupitelé na základě návrhu koalice. Radní se rozhodli most zachránit, i když dosud tvrdili, že je jeho stavba neopravitelná. Pardubice 7:46 1. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Most Červeňák v Pardubicích je od roku 2018 kvůli špatnému stavu uzavřený. Teď se zřejmě dočká opravy | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Do září by měl být připraven tendr na jeho generální opravu. Z analýzy a kalkulací, které si radnice nechala zpracovat, vyplynuly dvě možné varianty rekonstrukce. První, s náklady 18 milionů korun, počítala s nahrazením části mostu lávkou. Druhá, dražší varianta za 26 milionů korun, by zachovala jeho současnou podobu včetně železného nýtovaného oblouku.

Most Červeňák je historická železniční stavba. Jeho konstrukce pochází z roku 1885 a vyrobila ji Mostárna a strojírna Alois Rainberg v Pardubicích. Na současném místě stojí od roku 1935 a od roku 2018 je kvůli špatné statice uzavřený.

Koalice už předem avizovala, že bude prosazovat právě tuto variantu celkové rekonstrukce. Argumentovala tím, že rozdíl osmi milionů korun není v porovnání s historickou a jakousi citovou hodnotou mostu natolik zásadní.

Ještě před pár měsíci magistrát tvrdil, že je Červeňák neopravitelný. Na tento obrat se redaktorka Šárka Rusnáková přímo zeptala odpovědných zástupců města. Podle jejich vysvětlení dřívější posudky uváděly, že most stěží unese sám sebe, a proto panovaly pochybnosti, zda má jeho oprava vůbec smysl.

Postupem času se ale stále více začali ozývat aktivisté bojující za jeho záchranu, ke kterým se připojila i řada opozičních zastupitelů. Na základě tohoto tlaku radnice nakonec přislíbila, že zadá odborné firmě zpracování nového posudku, tentokrát zaměřeného přímo na možnosti rekonstrukce.