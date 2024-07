Policie odhalila organizované skupiny, které pašovaly drogy do věznice v Rýnovicích

Sáčky drog v tělních dutinách nebo mobilní telefon v čokoládové tyčince. I to jsou způsoby, jak se dostávají nedovolené předměty do věznic. V té v Rýnovicích v Jablonci nad Nisou teď policie ve spolupráci s Vězeňskou službou odhalila několik organizovaných skupin, které se pokusily do vězení propašovat drogy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podrobnosti zjišťovala redaktorka Kateřina Hartmanová

Policie se ve spolupráci s vězeňskou službou začala případem zabývat v březnu 2023. Upozornění dostala od jednoho vězně. Díky němu odhalila tři organizované skupiny, které pašovaly drogy do věznice a tam je dál distribuovaly. Největší z nich měla devět členů. Zbylé byly menší. Vzájemně spolu ale nesouvisely.

Celkem policisté obvinili 18 lidí, z toho 8 vězňů. Zbylí obvinění jsou stíháni na svobodě. Jsou mezi nimi například příbuzní obviněných vězňů. Případ největší skupiny už policie předala žalobci. Zbylé dvě ještě vyšetřuje.

Do věznice se snažili propašovat převážně pervitin a marihuanu, a také mobilní telefony, kterými mohli celý proces řídit. Oblíbené jsou podle vedoucího oddělení prevence a stížností Vězeňské služby Romana Šípka telefony L8 star. Jejich rozměr je zhruba 7 na 3 centimetry.

Ve Valdicích proběhl zásah kvůli podezření na vzpouru vězňů. Týkal se i nelegálního držení drog Číst článek

Nepovolené předměty se do věznice nejčastěji dostávají přes venkovní pracoviště vězňů. Předměty se ale pašují také korespondencí. Drogy můžou být ukryté například mezi slepenými stránkami časopisů nebo pod poštovní známkou. Současně můžou předměty do vězení pronést i návštěvy.

Pašování drog rýnovická věznice podle svého ředitele Petra Veselého řeší dlouhodobě. Například v době epidemie covidu-19 vězni uspořádali za účelem pašování drog turnaj ve stolním tenisu. Sáčky s omamnou látkou pašovali v rukojetích ping pongových pálek.

Podobné případy řeší i jiné věznice v Česku. Za první pololetí roku 2024 policie prokazatelně odhalila 42 pokusů pronést nebo poslat návykové látky do věznice. Některé látky se ale stále prověřují, nejsou proto zaevidované.

Nejvíc případů v roce 2024 eviduje věznice ve Valdicích. Oproti stejnému období roku 2023 je ale celkové číslo nižší. V roce 2023 policie evidovala 69 takových případů. Nejčastěji v plzeňské věznici Bory. Mezi pašovanými látkami byly nejčastěji metamfetamin, boprenofin, THC a taky fentanyl. Podle Vladimíry Tošnarové z vězeňské služby se v roce 2024 skladba látek nijak výrazně měnit nebude.