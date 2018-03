26. 8. 2016 | ČRo, Monika Tomášková |Regiony

Na trati z Přerova do Brna bude až do začátku příštího týdne omezený provoz. V Němčicích nad Hanou narazilo nákladní auto do železničního mostu a při nárazu se posunula mostní konstrukce. Část vlakových linek nyní nahrazují autobusy, některé rychlíky odklání dispečeři přes Olomouc.